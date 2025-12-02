聽新聞
狂被檢舉！北市民宅藏麻將賭場 警5個月抓3次...查扣電動麻將桌晶片
戴姓男子承租台北市中山區某民宅，卻因為「自己愛打麻將」，也透過網路揪人賭博，常打到通宵惹得住戶不堪其擾，北市警方接獲檢舉，兩度持票登門查緝，上月第三度抓人，逮捕戴男和4名賭客，警詢後依賭博罪嫌送辦，以及社維法裁罰。
中山警方指出，轄區中原街某民宅疑似暗中經營麻將賭場，今年7月18日及10月15日兩度持搜索票查緝，孰料房客戴男（45歲）不收手，反而變本加厲天天揪客賭博。
附近住戶不堪其擾，除了向房東告知，還報警檢舉，警方為了淨化社會治安，11月26日持搜索票查緝，再逮戴男以及4名賭客，當場查扣不法所得5650元以及麻將、電動麻將桌晶片等證物。
據瞭解，戴男採天天營業，平日多打到凌晨1點，假日則會打到清晨6點多，會準備簡單茶水還有香菸供賭客取用。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
