快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

聽新聞
0:00 / 0:00

狂被檢舉！北市民宅藏麻將賭場 警5個月抓3次...查扣電動麻將桌晶片

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

戴姓男子承租台北市中山區某民宅，卻因為「自己愛打麻將」，也透過網路揪人賭博，常打到通宵惹得住戶不堪其擾，北市警方接獲檢舉，兩度持票登門查緝，上月第三度抓人，逮捕戴男和4名賭客，警詢後依賭博罪嫌送辦，以及社維法裁罰。

中山警方指出，轄區中原街某民宅疑似暗中經營麻將賭場，今年7月18日及10月15日兩度持搜索票查緝，孰料房客戴男（45歲）不收手，反而變本加厲天天揪客賭博。

附近住戶不堪其擾，除了向房東告知，還報警檢舉，警方為了淨化社會治安，11月26日持搜索票查緝，再逮戴男以及4名賭客，當場查扣不法所得5650元以及麻將、電動麻將桌晶片等證物。

據瞭解，戴男採天天營業，平日多打到凌晨1點，假日則會打到清晨6點多，會準備簡單茶水還有香菸供賭客取用。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

中山警方三度查獲戴男在民宅內聚賭，查扣不法所得以及麻將、電動麻將桌晶片（紅圈）等證物。記者翁至成／翻攝
中山警方三度查獲戴男在民宅內聚賭，查扣不法所得以及麻將、電動麻將桌晶片（紅圈）等證物。記者翁至成／翻攝

麻將 賭博 住戶

延伸閱讀

免費老人健檢明年名額減少3210個 北市衛生局曝原因

北市男闖大樓偷拍女童上廁所 手機滿滿私密照...慘遭羈押

板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

影／租賃車距檢逃逸 北市警被「被撞倒」驚悚畫面曝光

相關新聞

台中公車橫越分隔島「撞上對向拖吊車」 3傷救援送醫中

台中市一輛公車下午途經霧峰區時，疑因爆胎，突然向左橫越分隔島，衝向對向車道，撞上一輛拖吊車。兩車司機一度受困，公車上也有...

影／84歲老翁公車上摔倒無呼吸心跳送醫 送加護病房救治

台中一名84歲老翁今天在東勢區公車上按鈴要下車，駕駛煞車他摔倒，消防隊和救護車到場急救，老翁當時無呼吸心跳，送醫急救恢復...

三峽資源回收場起火濃煙沖天 警消緊急疏散幼兒園205幼童

新北市三峽區三樹路一處資源回收場，稍早因不明原因突然起火，由於場內堆放大量紙箱，造成火勢迅速延燒並飄出大量濃煙，警消為避...

路怒症？新北板橋路霸跨雙黃線逼停公車 強制罪起訴

一名易姓男子今年4月29日駕車行經新北市板橋區新府路、中山路口時，先故意將車輛靠向行駛在外側車道、由陳姓男子駕駛的公車。...

影／超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

國道5號出現兩輛車一邊開車，一邊互丟垃圾的誇張行為，兩車在國道變換車道競速，副駕駛與後座乘客將頭手伸出窗外，互丟水球及衛...

打造新廳舍大功臣！蘆竹分局蘇志雄組長警職生涯畫下圓滿句點

蘆竹警分局行政組組長蘇志雄於今日功成身退，正式光榮退休。圖：警方提供 蘆竹警分局行政組組長蘇志雄於今(2)日功成身退，正式光榮退休，為其數十年的公職生涯畫下圓滿句點。分局長楊贊鈞特別代表全體同仁致贈紀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。