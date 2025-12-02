快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

NOR01609 scaled
海巡署北部分署多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮。圖：北部分署提供

因應岸海情勢變化與勤務需求，海巡署北部分署積極導入無人機科技，建置訓練場地、導入裝備與培訓人才。今（2）日於分署本部中央草坪舉行「多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮」，象徵該分署監偵能量正式從平面邁向海空立體整合。

NOR01535 scaled
海巡署北部分署將依民航局規範持續提升設備設施，讓更多學員取得操作證照，落實「人人都是飛手」的目標。圖：北部分署提供

典禮由分署長廖雲宏主持，廖雲宏除勉勵首期參訓學員戮力學習、考取證照外，也由教官示範「飛行前檢查」、「四面停懸」、「8字水平圓」、「五邊飛行」及「緊急應處」等項目，展現該分署多旋翼無人機的訓練成果。廖雲宏表示，無人機已成為海巡任務的關鍵科技，現階段已按計畫完成場地、裝備與培訓規劃，並將依民航局規範持續提升設備設施，讓更多學員取得操作證照，落實「人人都是飛手」的目標。

DSC02386 scaled
海巡署北部分署持續推動自訓課程與常態化機動輔訓小組，全面強化無人機專業能量。圖：北部分署提供

北部分署指出，此次訓練由具證照的教官團隊自主編訓，依民航局規範設計教材，結合海巡需求設計課程。後續將增設遠端監控等設備，朝海巡署首座「遙控無人機術科測驗考場」邁進，並持續推動自訓課程與常態化機動輔訓小組，全面強化無人機專業能量。

本文章來自《桃園電子報》。原文：海巡北部分署打造無人機術科訓練場地 目標「人人都是飛手」

