桃園市茄苳國小於今日帶領學童參觀高明派出所與茄苳分隊。圖：消防局提供

桃園市茄苳國小於今(2)日帶領學童參觀八德警分局高明派出所與桃園市消防局第一大隊茄苳分隊，活動以警消合作為主軸，讓學生能在同一天完整體驗交通安全、反詐騙、防火防災與緊急救護等多面向的安全教育。透過實地走訪與情境教學，讓孩子能以最貼近日常的方式認識警察與消防的工作。

派出所同仁並帶領學生進行駐地導覽，介紹巡邏車、執勤裝備與警察的勤務。圖：消防局提供

在高明派出所，員警以生活情境為例，向小朋友講解交通安全的重要性，包含過馬路時的注意事項以及如何辨識號誌等。同時也進行反詐騙宣導，以孩子容易理解的方式說明網路詐騙與陌生訊息的危險，提醒學童提高警覺。派出所同仁並帶領學生進行駐地導覽，介紹巡邏車、執勤裝備與警察的勤務流程，讓孩子能更貼近地看到警察日常工作的面貌，從中體會維護治安的辛勞。

茄苳分隊則以實際展示破壞器材及消防車輛，讓孩子了解消防人員在火場如何運用裝備器材進行救災。同時向孩子進行報案及CPR教學，示範胸外按壓的節奏與步驟，讓學童在簡單的體驗中掌握最基本的救命知識。此外，救護人員也呈現救護情境演練，從接獲通報到現場處置的流程，使孩子對救護工作有更深刻的認識。

此次參訪由警消單位共同規劃，讓茄苳國小的學生能在半天內完整接觸到各種與生活密切相關的安全觀念。茄苳分隊長趙威濂表示，未來將持續攜手推動校園與社區的安全教育，透過互補的專業與多元的宣導方式，讓安全觀念能夠在學童心中落地生根，為社區打造更安全、更友善的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德茄苳國小學子參訪派出所、消防隊 體驗警消日常掌握安全知識