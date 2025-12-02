快訊

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

八德茄苳國小學子參訪派出所、消防隊 體驗警消日常掌握安全知識

桃園電子報／ 桃園電子報

1414187 scaled
桃園市茄苳國小於今日帶領學童參觀高明派出所與茄苳分隊。圖：消防局提供

桃園市茄苳國小於今(2)日帶領學童參觀八德警分局高明派出所與桃園市消防局第一大隊茄苳分隊，活動以警消合作為主軸，讓學生能在同一天完整體驗交通安全、反詐騙、防火防災與緊急救護等多面向的安全教育。透過實地走訪與情境教學，讓孩子能以最貼近日常的方式認識警察與消防的工作。

1414179 0 scaled
派出所同仁並帶領學生進行駐地導覽，介紹巡邏車、執勤裝備與警察的勤務。圖：消防局提供

在高明派出所，員警以生活情境為例，向小朋友講解交通安全的重要性，包含過馬路時的注意事項以及如何辨識號誌等。同時也進行反詐騙宣導，以孩子容易理解的方式說明網路詐騙與陌生訊息的危險，提醒學童提高警覺。派出所同仁並帶領學生進行駐地導覽，介紹巡邏車、執勤裝備與警察的勤務流程，讓孩子能更貼近地看到警察日常工作的面貌，從中體會維護治安的辛勞。

茄苳分隊則以實際展示破壞器材及消防車輛，讓孩子了解消防人員在火場如何運用裝備器材進行救災。同時向孩子進行報案及CPR教學，示範胸外按壓的節奏與步驟，讓學童在簡單的體驗中掌握最基本的救命知識。此外，救護人員也呈現救護情境演練，從接獲通報到現場處置的流程，使孩子對救護工作有更深刻的認識。

此次參訪由警消單位共同規劃，讓茄苳國小的學生能在半天內完整接觸到各種與生活密切相關的安全觀念。茄苳分隊長趙威濂表示，未來將持續攜手推動校園與社區的安全教育，透過互補的專業與多元的宣導方式，讓安全觀念能夠在學童心中落地生根，為社區打造更安全、更友善的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德茄苳國小學子參訪派出所、消防隊 體驗警消日常掌握安全知識

延伸閱讀：

  1. 公車拋錨路中央 桃警聯手熱心民眾齊力排除事故
  2. 【有片】龜山勞斯萊斯突偏移撞飛騎士 網：是在開什麼？

警察 桃園 詐騙

延伸閱讀

影／台中2026消防月曆今發布 亮眼女獸醫當封面人物吸睛

台中東勢工寮深夜大火 火煙竄升消防搶救無人員傷亡

上班途中巧遇嚴重車禍 桃園消防林崇安出手急救2位OHCA騎士

這2天免費入館！桃園市兒童美術館「秀證件免門票」 朝聖最新「袖珍展」翻轉感官

相關新聞

路怒症？新北板橋路霸跨雙黃線逼停公車 強制罪起訴

一名易姓男子今年4月29日駕車行經新北市板橋區新府路、中山路口時，先故意將車輛靠向行駛在外側車道、由陳姓男子駕駛的公車。...

影／超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

國道5號出現兩輛車一邊開車，一邊互丟垃圾的誇張行為，兩車在國道變換車道競速，副駕駛與後座乘客將頭手伸出窗外，互丟水球及衛...

八德茄苳國小學子參訪派出所、消防隊 體驗警消日常掌握安全知識

桃園市茄苳國小於今(2)日帶領學童參觀八德警分局高明派出所與桃園市消防局第一大隊茄苳分隊，活動以警消合作為主軸，讓學生能在同一天完整體驗交通安全、反詐騙、防火防災與緊急救護等多面向的安全教育。

海巡北部分署打造無人機術科訓練場地 目標「人人都是飛手」

>因應岸海情勢變化與勤務需求，海巡署北部分署積極導入無人機科技，建置訓練場地、導入裝備與培訓人才。今（2）日於分署本部中央草坪舉行「多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮」，象徵該分署監偵能量正式從平面邁向海空立體整合。

桃園23歲軍人為討10萬債務 撂人狂毆釀「聽力受損」慘了

桃園市一名23歲許姓現役軍人因車禍與李姓男子衍生10萬元債務，於前年9月間委託沈姓男子等數人相約李男談判，卻聯手圍毆李男...

板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

新北市板橋警獲報湳興傳統市場內暗藏天九牌職業賭場，警方昨晚8時許動員大批警力前往攻堅，當場逮捕負責人53歲許男、2名工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。