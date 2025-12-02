聽新聞
0:00 / 0:00
桃園23歲軍人為討10萬債務 撂人狂毆釀「聽力受損」慘了
桃園市一名23歲許姓現役軍人因車禍與李姓男子衍生10萬元債務，於前年9月間委託沈姓男子等數人相約李男談判，卻聯手圍毆李男造成其胸腹多處受傷，左耳聽力更因此受損，桃檢日前偵結依傷害罪嫌起訴許、沈2人。
起訴書指出，許男與李男有債務糾紛而心生不滿，許男透過通訊軟體Messenger委託沈男，向李男追討新台幣10萬元債務，並傳送李男證件翻拍照片，及約定事成報酬為8萬8000元。
沈男受託後，指示數名不詳之人處理債務糾紛，前年9月17日凌晨1時27分許，許男、沈男分別駕車抵達桃園市桃園區大連三街182號旁空地，因許男與李男商談債務未果而心生不滿，一群人圍毆李男，導致李男牙齒閉鎖性骨折、胸、腹挫傷、疑似左耳創傷後聽力損失、左眼受傷，李男事後向桃園警方報案提告。
桃檢複訊時，許男坦承因車禍與李男衍生10萬元債務糾紛心有不滿，李男也表示與許男因車禍在談賠償之事，可知李男確實有積欠許男債務，並提供現場照片、監視畫面截圖與被害人診斷證明，佐證許男及沈男2人所為，均犯刑法傷害罪嫌。
至於李男認為許、沈2人涉犯刑法搶奪罪涉及結夥三人以上情形，應以刑法加重搶奪罪嫌論處，但許男在索討欠款或用以抵償債務，而非出於不法所有意圖，因此構成要件不符，最終偵結依傷害罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言