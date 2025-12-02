快訊

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園23歲軍人為討10萬債務 撂人狂毆釀「聽力受損」慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名23歲許姓現役軍人因車禍與李姓男子衍生10萬元債務，於前年9月間委託沈姓男子等數人相約李男談判，卻聯手圍毆李男造成其胸腹多處受傷，左耳聽力更因此受損，桃檢日前偵結依傷害罪嫌起訴許、沈2人。

起訴書指出，許男與李男有債務糾紛而心生不滿，許男透過通訊軟體Messenger委託沈男，向李男追討新台幣10萬元債務，並傳送李男證件翻拍照片，及約定事成報酬為8萬8000元。

沈男受託後，指示數名不詳之人處理債務糾紛，前年9月17日凌晨1時27分許，許男、沈男分別駕車抵達桃園市桃園區大連三街182號旁空地，因許男與李男商談債務未果而心生不滿，一群人圍毆李男，導致李男牙齒閉鎖性骨折、胸、腹挫傷、疑似左耳創傷後聽力損失、左眼受傷，李男事後向桃園警方報案提告。

桃檢複訊時，許男坦承因車禍與李男衍生10萬元債務糾紛心有不滿，李男也表示與許男因車禍在談賠償之事，可知李男確實有積欠許男債務，並提供現場照片、監視畫面截圖與被害人診斷證明，佐證許男及沈男2人所為，均犯刑法傷害罪嫌。

至於李男認為許、沈2人涉犯刑法搶奪罪涉及結夥三人以上情形，應以刑法加重搶奪罪嫌論處，但許男在索討欠款或用以抵償債務，而非出於不法所有意圖，因此構成要件不符，最終偵結依傷害罪嫌起訴。

桃園一名23歲許姓現役軍人因車禍與李姓男子衍生10萬元債務，於前年9月間委託沈姓男子等數人談判李男，圍毆李男造成其胸腹多處受傷，左耳聽力受損。聯合報系資料照
桃園一名23歲許姓現役軍人因車禍與李姓男子衍生10萬元債務，於前年9月間委託沈姓男子等數人談判李男，圍毆李男造成其胸腹多處受傷，左耳聽力受損。聯合報系資料照

債務 桃園 傷害罪

延伸閱讀

中央禁廚餘養豬 桃園農業局：配套沒做好恐衝擊國內豬肉量

桃檢破獲新屋「黑水」製毒工廠 攔阻近3萬煙彈流入市面獲中央肯定

YouBike族群注意 新北、桃園明年1月沒投保車險不能騎

桃園明年元旦新制上路 Youbike 2.0投保才能借

相關新聞

路怒症？新北板橋路霸跨雙黃線逼停公車 強制罪起訴

一名易姓男子今年4月29日駕車行經新北市板橋區新府路、中山路口時，先故意將車輛靠向行駛在外側車道、由陳姓男子駕駛的公車。...

影／超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

國道5號出現兩輛車一邊開車，一邊互丟垃圾的誇張行為，兩車在國道變換車道競速，副駕駛與後座乘客將頭手伸出窗外，互丟水球及衛...

八德茄苳國小學子參訪派出所、消防隊 體驗警消日常掌握安全知識

桃園市茄苳國小於今(2)日帶領學童參觀八德警分局高明派出所與桃園市消防局第一大隊茄苳分隊，活動以警消合作為主軸，讓學生能在同一天完整體驗交通安全、反詐騙、防火防災與緊急救護等多面向的安全教育。

海巡北部分署打造無人機術科訓練場地 目標「人人都是飛手」

>因應岸海情勢變化與勤務需求，海巡署北部分署積極導入無人機科技，建置訓練場地、導入裝備與培訓人才。今（2）日於分署本部中央草坪舉行「多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮」，象徵該分署監偵能量正式從平面邁向海空立體整合。

桃園23歲軍人為討10萬債務 撂人狂毆釀「聽力受損」慘了

桃園市一名23歲許姓現役軍人因車禍與李姓男子衍生10萬元債務，於前年9月間委託沈姓男子等數人相約李男談判，卻聯手圍毆李男...

板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

新北市板橋警獲報湳興傳統市場內暗藏天九牌職業賭場，警方昨晚8時許動員大批警力前往攻堅，當場逮捕負責人53歲許男、2名工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。