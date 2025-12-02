聽新聞
路怒症？新北板橋路霸跨雙黃線逼停公車 強制罪起訴
一名易姓男子今年4月29日駕車行經新北市板橋區新府路、中山路口時，先故意將車輛靠向行駛在外側車道、由陳姓男子駕駛的公車。不料後來易男自公車左後方欲超車，竟跨越雙黃線逆向超車，並強行右切至公車左前方，使陳男向右閃避擦撞路旁一輛計程車。新北地檢署依強制罪起訴易男。
易男到案後矢口否認犯行，辯稱當時是公車逼近，自己為了閃避公車才跨越雙黃線，加速超車至公車前方，沒有逼車的意思。
但檢察官根據陳男供詞，以及公車行車紀錄器與道路沿線監視器畫面，認定易男已涉嫌以上述強暴、脅迫方式，阻擋公車前進，而妨害陳男行車權利，因此將他依刑法強制罪起訴。
原本警方另一併移送易男涉嫌恐嚇，但檢察官認為，刑法恐嚇罪的成立，應綜合行為人與被害人間的相處模式及相互關係、事後行為及被害人表現，另審酌該舉止的前因、背景、主客觀全盤情形，綜合判斷行為人主觀上有無使人心生畏怖之心，以及一般人處於同一狀態下，是否足以心生畏懼而不安，不能單憑被害人主觀感受，因此認定易男行為並未構成恐嚇。
