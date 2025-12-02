路怒症？新北板橋路霸跨雙黃線逼停公車 強制罪起訴

一名易姓男子今年4月29日駕車行經新北市板橋區新府路、中山路口時，先故意將車輛靠向行駛在外側車道、由陳姓男子駕駛的公車。不料後來易男自公車左後方欲超車，竟跨越雙黃線逆向超車，並強行右切至公車左前方，使陳男向右閃避擦撞路旁一輛計程車。新北地檢署依強制罪起訴易男。

易男到案後矢口否認犯行，辯稱當時是公車逼近，自己為了閃避公車才跨越雙黃線，加速超車至公車前方，沒有逼車的意思。

但檢察官根據陳男供詞，以及公車行車紀錄器與道路沿線監視器畫面，認定易男已涉嫌以上述強暴、脅迫方式，阻擋公車前進，而妨害陳男行車權利，因此將他依刑法強制罪起訴。