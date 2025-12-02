快訊

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

路怒症？新北板橋路霸跨雙黃線逼停公車 強制罪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

一名易姓男子今年4月29日駕車行經新北市板橋區新府路、中山路口時，先故意將車輛靠向行駛在外側車道、由陳姓男子駕駛的公車。不料後來易男自公車左後方欲超車，竟跨越雙黃線逆向超車，並強行右切至公車左前方，使陳男向右閃避擦撞路旁一輛計程車。新北地檢署依強制罪起訴易男。

易男到案後矢口否認犯行，辯稱當時是公車逼近，自己為了閃避公車才跨越雙黃線，加速超車至公車前方，沒有逼車的意思。

但檢察官根據陳男供詞，以及公車行車紀錄器與道路沿線監視器畫面，認定易男已涉嫌以上述強暴、脅迫方式，阻擋公車前進，而妨害陳男行車權利，因此將他依刑法強制罪起訴。

原本警方另一併移送易男涉嫌恐嚇，但檢察官認為，刑法恐嚇罪的成立，應綜合行為人與被害人間的相處模式及相互關係、事後行為及被害人表現，另審酌該舉止的前因、背景、主客觀全盤情形，綜合判斷行為人主觀上有無使人心生畏怖之心，以及一般人處於同一狀態下，是否足以心生畏懼而不安，不能單憑被害人主觀感受，因此認定易男行為並未構成恐嚇。

一名易姓男子今年4月29日駕車行經新北市板橋區新府路、中山路口時，竟跨越雙黃線逆向超車，再惡意對一輛公車逼車，遭新北地檢署依強制罪起訴。圖／聯合報系資料照片
一名易姓男子今年4月29日駕車行經新北市板橋區新府路、中山路口時，竟跨越雙黃線逆向超車，再惡意對一輛公車逼車，遭新北地檢署依強制罪起訴。圖／聯合報系資料照片

公車 恐嚇

延伸閱讀

板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

新北「品味貢寮」發表創新山海小旅行 品嘗在地獨有好滋味

付出最快樂 新北志工逾19萬人今市府頒發績優志工

YouBike族群注意 新北、桃園明年1月沒投保車險不能騎

相關新聞

路怒症？新北板橋路霸跨雙黃線逼停公車 強制罪起訴

一名易姓男子今年4月29日駕車行經新北市板橋區新府路、中山路口時，先故意將車輛靠向行駛在外側車道、由陳姓男子駕駛的公車。...

影／超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

國道5號出現兩輛車一邊開車，一邊互丟垃圾的誇張行為，兩車在國道變換車道競速，副駕駛與後座乘客將頭手伸出窗外，互丟水球及衛...

八德茄苳國小學子參訪派出所、消防隊 體驗警消日常掌握安全知識

桃園市茄苳國小於今(2)日帶領學童參觀八德警分局高明派出所與桃園市消防局第一大隊茄苳分隊，活動以警消合作為主軸，讓學生能在同一天完整體驗交通安全、反詐騙、防火防災與緊急救護等多面向的安全教育。

海巡北部分署打造無人機術科訓練場地 目標「人人都是飛手」

>因應岸海情勢變化與勤務需求，海巡署北部分署積極導入無人機科技，建置訓練場地、導入裝備與培訓人才。今（2）日於分署本部中央草坪舉行「多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮」，象徵該分署監偵能量正式從平面邁向海空立體整合。

桃園23歲軍人為討10萬債務 撂人狂毆釀「聽力受損」慘了

桃園市一名23歲許姓現役軍人因車禍與李姓男子衍生10萬元債務，於前年9月間委託沈姓男子等數人相約李男談判，卻聯手圍毆李男...

板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

新北市板橋警獲報湳興傳統市場內暗藏天九牌職業賭場，警方昨晚8時許動員大批警力前往攻堅，當場逮捕負責人53歲許男、2名工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。