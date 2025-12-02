聽新聞
0:00 / 0:00
影／超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？
國道5號出現兩輛車一邊開車，一邊互丟垃圾的誇張行為，兩車在國道變換車道競速，副駕駛與後座乘客將頭手伸出窗外，互丟水球及衛生紙團，造成水花四濺、紙團還黏在車窗，彷彿真人版「瑪利歐賽車」。全部誇張過程被後方行車紀錄器拍下，影片在網路瘋傳，引發民眾議論直呼「太危險」。
據影片顯示，事件發生於國道5號宜蘭至羅東南下路段43公里處，涉事車輛為一輛白色BMW轎車與一輛銀色轎車；畫面中，銀色車左後座一名女子將車窗搖下，半身探出窗外向白車投擲水球，水球落在白車左前方引擎蓋破裂，水花四濺。
白車副駕駛隨即回擊，將疑似衛生紙團投向銀車，手腕下壓、投擲姿勢專業，命中銀車駕駛及擋風玻璃左側後，更比出挑釁的「KO手勢」，場面相當誇張。
全部過程被拍下，民眾貼文「國道五號瑪利歐賽車？」底下大批網友留言，直呼「危險」、「畫面很難看到」、「這是跑跑卡丁車」、「在玩嗎」、「亂丟垃圾檢舉會有獎金唷！爽賺」、「高速公路3000起跳」。
不過也有網友覺得「好幼稚」、「北七」、「無聊」；還有人說「應該丟香蕉皮才對」，點名兩車駕駛違反「惡意逼車、未保持安全距離、未繫安全帶、未打方向燈」。
國道公路警察局第九公路警察大隊指出，該行為違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第15款，行駛中向車外丟棄物品或廢棄物，可處汽車駕駛人新台幣3000至6000元罰鍰。截至目前尚未接獲報案，因影片未標示明確日期與時間，正調閱ETC及CCTV影像追查，釐清雙方責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言