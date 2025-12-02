影／超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

國道5號出現兩輛車一邊開車，一邊互丟垃圾的誇張行為，兩車在國道變換車道競速，副駕駛與後座乘客將頭手伸出窗外，互丟水球及衛生紙團，造成水花四濺、紙團還黏在車窗，彷彿真人版「瑪利歐賽車」。全部誇張過程被後方行車紀錄器拍下，影片在網路瘋傳，引發民眾議論直呼「太危險」。

據影片顯示，事件發生於國道5號宜蘭至羅東南下路段43公里處，涉事車輛為一輛白色BMW轎車與一輛銀色轎車；畫面中，銀色車左後座一名女子將車窗搖下，半身探出窗外向白車投擲水球，水球落在白車左前方引擎蓋破裂，水花四濺。

白車副駕駛隨即回擊，將疑似衛生紙團投向銀車，手腕下壓、投擲姿勢專業，命中銀車駕駛及擋風玻璃左側後，更比出挑釁的「KO手勢」，場面相當誇張。

全部過程被拍下，民眾貼文「國道五號瑪利歐賽車？」底下大批網友留言，直呼「危險」、「畫面很難看到」、「這是跑跑卡丁車」、「在玩嗎」、「亂丟垃圾檢舉會有獎金唷！爽賺」、「高速公路3000起跳」。

不過也有網友覺得「好幼稚」、「北七」、「無聊」；還有人說「應該丟香蕉皮才對」，點名兩車駕駛違反「惡意逼車、未保持安全距離、未繫安全帶、未打方向燈」。