快訊

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

影／超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國道5號出現兩輛車一邊開車，一邊互丟垃圾的誇張行為，兩車在國道變換車道競速，副駕駛與後座乘客將頭手伸出窗外，互丟水球及衛生紙團，造成水花四濺、紙團還黏在車窗，彷彿真人版「瑪利歐賽車」。全部誇張過程被後方行車紀錄器拍下，影片在網路瘋傳，引發民眾議論直呼「太危險」。

據影片顯示，事件發生於國道5號宜蘭至羅東南下路段43公里處，涉事車輛為一輛白色BMW轎車與一輛銀色轎車；畫面中，銀色車左後座一名女子將車窗搖下，半身探出窗外向白車投擲水球，水球落在白車左前方引擎蓋破裂，水花四濺。

白車副駕駛隨即回擊，將疑似衛生紙團投向銀車，手腕下壓、投擲姿勢專業，命中銀車駕駛及擋風玻璃左側後，更比出挑釁的「KO手勢」，場面相當誇張。

全部過程被拍下，民眾貼文「國道五號瑪利歐賽車？」底下大批網友留言，直呼「危險」、「畫面很難看到」、「這是跑跑卡丁車」、「在玩嗎」、「亂丟垃圾檢舉會有獎金唷！爽賺」、「高速公路3000起跳」。

不過也有網友覺得「好幼稚」、「北七」、「無聊」；還有人說「應該丟香蕉皮才對」，點名兩車駕駛違反「惡意逼車、未保持安全距離、未繫安全帶、未打方向燈」。

國道公路警察局第九公路警察大隊指出，該行為違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第15款，行駛中向車外丟棄物品或廢棄物，可處汽車駕駛人新台幣3000至6000元罰鍰。截至目前尚未接獲報案，因影片未標示明確日期與時間，正調閱ETC及CCTV影像追查，釐清雙方責任。

白車BMW與銀車在國道5號一邊開車、一邊互丟水球與衛生紙，誇張過程全被錄下，網友貼文是在上演「國道5號瑪利歐賽車？」行徑非常危險。圖／民眾提供
白車BMW與銀車在國道5號一邊開車、一邊互丟水球與衛生紙，誇張過程全被錄下，網友貼文是在上演「國道5號瑪利歐賽車？」行徑非常危險。圖／民眾提供
白車BMW的副駕駛座，有人丟出一團衛生紙，反擊先前銀車後座女子丟出的水球。圖／民眾提供
白車BMW的副駕駛座，有人丟出一團衛生紙，反擊先前銀車後座女子丟出的水球。圖／民眾提供
銀車後座女子丟出水球，國道水花四濺，過程全被網友錄下，貼文「國道5號瑪利歐賽車？」行徑危險。圖／民眾提供
銀車後座女子丟出水球，國道水花四濺，過程全被網友錄下，貼文「國道5號瑪利歐賽車？」行徑危險。圖／民眾提供

國道 衛生紙 影片

延伸閱讀

高雄林園台17道路工程出車禍 轎車跌落工區釀1傷

反嗆徐國勇衛生紙說 藍委批1.25兆國防預算黑箱：他廁所沒燈？

徐國勇1.25兆軍備衛生紙說 侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

【重磅快評】抗中牌衛生紙找廁所 徐國勇的律師語病

相關新聞

路怒症？新北板橋路霸跨雙黃線逼停公車 強制罪起訴

一名易姓男子今年4月29日駕車行經新北市板橋區新府路、中山路口時，先故意將車輛靠向行駛在外側車道、由陳姓男子駕駛的公車。...

影／超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

國道5號出現兩輛車一邊開車，一邊互丟垃圾的誇張行為，兩車在國道變換車道競速，副駕駛與後座乘客將頭手伸出窗外，互丟水球及衛...

八德茄苳國小學子參訪派出所、消防隊 體驗警消日常掌握安全知識

桃園市茄苳國小於今(2)日帶領學童參觀八德警分局高明派出所與桃園市消防局第一大隊茄苳分隊，活動以警消合作為主軸，讓學生能在同一天完整體驗交通安全、反詐騙、防火防災與緊急救護等多面向的安全教育。

海巡北部分署打造無人機術科訓練場地 目標「人人都是飛手」

>因應岸海情勢變化與勤務需求，海巡署北部分署積極導入無人機科技，建置訓練場地、導入裝備與培訓人才。今（2）日於分署本部中央草坪舉行「多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮」，象徵該分署監偵能量正式從平面邁向海空立體整合。

桃園23歲軍人為討10萬債務 撂人狂毆釀「聽力受損」慘了

桃園市一名23歲許姓現役軍人因車禍與李姓男子衍生10萬元債務，於前年9月間委託沈姓男子等數人相約李男談判，卻聯手圍毆李男...

板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

新北市板橋警獲報湳興傳統市場內暗藏天九牌職業賭場，警方昨晚8時許動員大批警力前往攻堅，當場逮捕負責人53歲許男、2名工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。