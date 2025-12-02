板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋警獲報湳興傳統市場內暗藏天九牌職業賭場，警方昨晚8時許動員大批警力前往攻堅，當場逮捕負責人53歲許男、2名工作人員及18名賭客共21人，查扣73萬現金及賭具天九牌。許男等3人詢後依賭博罪嫌送辦，18名賭客依社維法裁罰。

據了解，因開設賭場多次被逮的53歲許姓男子，不知悔改持續重操舊業。許男看準板橋區湳興傳統市場人員出入頻繁，較不易引起警方注意，今年7月間承租市場內1處民宅地下室，經營天九牌職業賭場。許男為規避警方查緝，在賭場前後門均設監視器，用以監控外部動靜並管制人員出入，僅有熟客才能進入賭博。賭場內還設有二道門阻，並安排人員把風，門禁十分森嚴。

板橋警分局接獲情資後展開蒐證，昨晚8時許大批警力持搜索票前往攻堅，直接衝進賭場內查緝，賭場人員與賭客見到警方頓時驚慌失措，還有賭客悲喊「輸錢又被警察抓，真倒楣。」警方當場逮捕負責人許男及把風的55歲謝男、清注的29歲林男及18名賭客，並查扣賭資69萬元、抽頭金4萬元、天九牌、骰子等證物，詢後將許男等3人依賭博罪嫌送辦，18名賭客依社維法裁罰。

警方將許男及賭客等21人帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將許男及賭客等21人帶回警局。記者黃子騰／翻攝
板橋警方在湳興市場內一處地下室查獲天九牌職業賭場。記者黃子騰／翻攝
板橋警方在湳興市場內一處地下室查獲天九牌職業賭場。記者黃子騰／翻攝

