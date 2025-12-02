板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

新北市板橋警獲報湳興傳統市場內暗藏天九牌職業賭場，警方昨晚8時許動員大批警力前往攻堅，當場逮捕負責人53歲許男、2名工作人員及18名賭客共21人，查扣73萬現金及賭具天九牌。許男等3人詢後依賭博罪嫌送辦，18名賭客依社維法裁罰。

據了解，因開設賭場多次被逮的53歲許姓男子，不知悔改持續重操舊業。許男看準板橋區湳興傳統市場人員出入頻繁，較不易引起警方注意，今年7月間承租市場內1處民宅地下室，經營天九牌職業賭場。許男為規避警方查緝，在賭場前後門均設監視器，用以監控外部動靜並管制人員出入，僅有熟客才能進入賭博。賭場內還設有二道門阻，並安排人員把風，門禁十分森嚴。