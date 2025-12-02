快訊

台中84歲老翁公車上摔倒無呼吸心跳 送醫急救中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名84歲老翁今天在東勢區公車上摔倒，呻呤後昏迷，消防隊救護車到場急救，老翁已無呼吸心跳，送醫急救中。

台中市消防局今天上午10時49分獲報，東勢區豐勢路有人需救護，報案人公車駕駛表示，車上一名男性乘客摔倒，有呻吟聲，派遣東勢分隊救護車2人前往救護，載送老翁，OHCA，給予必要處置後送往東勢農民醫院救治。

東勢警分局表示，今天上午獲報，警方接獲119轉報，有民眾在公車上跌倒，立即派遣備勤洪健銘趕赴現場處理；到達現場時由救護人員實施急救，84歲潘姓老翁要按鈴下車時，公車駕駛煞車，老翁不慎摔倒，由救護車送東勢農民醫院救治。

東勢分局東勢所員警獲報後立即前往查處，員警到場後管制交通，並對公車司機實施酒測，酒測值為0.00MG/L，後通知交通小隊到場處理，經救護人員初步急救後，已聯繫家屬前往醫院探視。

