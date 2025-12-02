影／租賃車距檢逃逸 北市警被「被撞倒」驚悚畫面曝光

台北市保安警察大隊昨天晚上在中山區民族東路和松江路口執行路檢勤務，一輛租賃汽車駕駛不僅謊報身分證字號，還不顧員警「靠邊停」指揮，加速駛離，帶隊執勤的潘姓小隊長被撞倒還險被輾壓，警方考量車內無違禁品不選擇追車，事後通知駕駛到案說明，依妨害公務罪嫌送辦。

警察遭撞倒的影像被後方汽車錄下，上傳社群引發熱議，北市保大也公布執法過程，可見當時員警查證身分要求入檔熄火，詢問得知沒有駕照，駕駛疑因心虛直接踩油門要逃，員警大叫「你幹嘛」就應聲倒地。

北市保大指出，第三中隊12月1日晚間於中山區執行巡邏路檢勤務，潘姓小隊長發現一輛白色租賃車行經路檢點時，車內駕駛神色慌張、眼神閃爍且未繫安全帶，經引導該車進入檢查區受檢，潘員隨即要求駕駛熄火受檢。

潘員查證駕駛身份時，詢問駕駛「有無駕照？」，駕駛回「沒有」，且未攜帶證件，並疑似提供錯誤身分證字號，致警方無法查詢正確身分，潘員隨即喝令駕駛下車受檢，孰料駕駛拒絕受檢並加速逃逸，致潘員跌倒受傷經就醫無大礙。