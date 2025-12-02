快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

8旬翁突發失智中壢社宅內徘徊 胸前「這物」成功助他回家

桃園電子報／ 桃園電子報

1346 1 scaled
老翁在中山東路上社宅內徘徊，不斷說著「我要回家」。圖：讀者提供

桃園市中壢區日前有一名81歲呂姓老翁，疑似因失智症突發而迷路，上午10時許在中山東路上社宅內徘徊，不斷說著「我要回家」。中壢警分局獲報趕抵協助，透過老翁胸前的敬老卡才順利確認身分，成功讓他返家。

1346 3
警方先將他帶回派出所休息，並提供溫水與座椅安撫情緒。圖：讀者提供

龍興派出所說明，日前上午10時許，接獲中山東路上中壢社會1號住宅的熱心保全人員報案，表示有一名疑似迷途的長者需要協助，員警旋即趕赴現場。

巡佐邱垂政、警員郭彥麟、洪渝勛到場發現，呂翁情緒不安、喃喃念著「我要回家」，疑似失智症狀突發，員警趕忙安撫關懷，但過程中發現他重聽，除了無法與員警溝通，也不能清楚表達自身狀況。員警正一籌莫展之際，注意到其胸前掛有「敬老愛心卡」，順利得知呂翁身分，除了聯絡家屬，同時也先將他帶回派出所休息，並提供溫水與座椅安撫情緒。家屬接獲通知後趕抵派出所，對警方的及時協助表達由衷感謝，他們發現呂翁不見後就找得焦頭爛額，直到接獲警方電話才放下心中大石，直說，「多虧警方幫忙，真的太感謝了。」

中壢分局長林鼎泰表示，寒流即將來襲，長者體力易衰退，加上失智症狀不穩定，迷途風險相對提高，提醒家屬務必多加留意。家中如有年邁或易迷途長輩，可考慮佩戴防走失手環、協尋手鍊或智慧定位裝置，同時可至分局偵查隊辦理指紋建檔，以利迷途時警方迅速查識身分、協助返家。也呼籲，若民眾於路邊發現疑似迷途長者，請立即撥打110報案，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬翁突發失智中壢社宅內徘徊 胸前「這物」成功助他回家

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 台電興建觀園變電所 滿足航空城與大矽谷產業鏈電力

失智症 中壢

延伸閱讀

台南社宅宜居小東11日起申請 婚育戶長者換居也優先

國1中壢段半聯結車爆胎 擦撞轎車再撞護欄險成夾心餅乾

新北放寬社宅入住資格 508戶12月開放申請

誰說首都不能蓋社宅？巴黎政府挨告仍堅持 最後勝訴了

相關新聞

32元舊電鍋送拾荒婦一審被判有罪...他呼籲賴總統特赦

北市環保局一名黃姓清潔員，將清運到的舊電鍋贈拾荒婦，遭訴貪汙。士林地院今早宣判黃男徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上...

板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

新北市板橋警獲報湳興傳統市場內暗藏天九牌職業賭場，警方昨晚8時許動員大批警力前往攻堅，當場逮捕負責人53歲許男、2名工作...

高雄機車騎士疑闖紅燈釀禍 撞遊覽車釀2傷

高雄市鳳山區發生機車撞遊覽車車禍，鄭姓男子騎機車疑闖紅燈，擦撞前方機車，他與前方騎士都人車倒地受傷，機車滑再撞上遊覽車。...

高雄林園台17道路工程出車禍 轎車跌落工區釀1傷

交通部公路局南區養護工程分局在高雄林園區道路工程，昨天發生車禍。67歲周姓男子駕駛轎車撞上工程護欄，轎車跌落工區受傷，肇...

影／租賃車距檢逃逸 北市警被「被撞倒」驚悚畫面曝光

台北市保安警察大隊昨天晚上在中山區民族東路和松江路口執行路檢勤務，一輛租賃汽車駕駛不僅謊報身分證字號，還不顧員警「靠邊停...

老婦深夜港邊步行疑似落海 宜蘭南方澳漁港今發現浮屍是婦人遺體

今天上午位於在宜蘭南方澳第二漁港碼頭出現遺體漂浮，海巡署南興安檢所獲報後立即前往處理，撈起遺體發現是名老婦。家屬表示，老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。