老翁在中山東路上社宅內徘徊，不斷說著「我要回家」。圖：讀者提供

桃園市中壢區日前有一名81歲呂姓老翁，疑似因失智症突發而迷路，上午10時許在中山東路上社宅內徘徊，不斷說著「我要回家」。中壢警分局獲報趕抵協助，透過老翁胸前的敬老卡才順利確認身分，成功讓他返家。

警方先將他帶回派出所休息，並提供溫水與座椅安撫情緒。圖：讀者提供

龍興派出所說明，日前上午10時許，接獲中山東路上中壢社會1號住宅的熱心保全人員報案，表示有一名疑似迷途的長者需要協助，員警旋即趕赴現場。

巡佐邱垂政、警員郭彥麟、洪渝勛到場發現，呂翁情緒不安、喃喃念著「我要回家」，疑似失智症狀突發，員警趕忙安撫關懷，但過程中發現他重聽，除了無法與員警溝通，也不能清楚表達自身狀況。員警正一籌莫展之際，注意到其胸前掛有「敬老愛心卡」，順利得知呂翁身分，除了聯絡家屬，同時也先將他帶回派出所休息，並提供溫水與座椅安撫情緒。家屬接獲通知後趕抵派出所，對警方的及時協助表達由衷感謝，他們發現呂翁不見後就找得焦頭爛額，直到接獲警方電話才放下心中大石，直說，「多虧警方幫忙，真的太感謝了。」

中壢分局長林鼎泰表示，寒流即將來襲，長者體力易衰退，加上失智症狀不穩定，迷途風險相對提高，提醒家屬務必多加留意。家中如有年邁或易迷途長輩，可考慮佩戴防走失手環、協尋手鍊或智慧定位裝置，同時可至分局偵查隊辦理指紋建檔，以利迷途時警方迅速查識身分、協助返家。也呼籲，若民眾於路邊發現疑似迷途長者，請立即撥打110報案，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬翁突發失智中壢社宅內徘徊 胸前「這物」成功助他回家