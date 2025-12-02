桃檢破獲新屋「黑水」製毒工廠 攔阻近3萬煙彈流入市面獲中央肯定

六大緝毒機關首長及代表亦在場觀禮，場面盛大。圖：桃檢提供

台灣高等檢察署今(2)日在法務部調查局舉行「114年第13波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，展現政府強力打擊毒品犯罪成果及決心，行政院院長卓榮泰、政務委員林明昕、法務部部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高等檢署檢察長張斗輝均到場勉勵，六大緝毒機關首長及代表亦在場觀禮，場面盛大。

桃檢檢察官查獲國內首例利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分之「黑水」，加工製造依托咪酯毒品之製毒工廠。圖：桃檢提供

桃檢說明，該署檢察官李伊真指揮法務部調查局新北市調查處，於今年5月19日在桃園市新屋區民宅，查獲國內首例利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分之「黑水」，加工製造依托咪酯毒品之製毒工廠，並查扣依托咪酯成品及半成品共1萬1152公克及相關製毒器具、化學品等物，若製成毒品流入市面可製成電子煙彈2萬7千顆，市價更是高達5千萬元，所幸經檢調緝毒團隊即時攔阻，此案經檢察官偵結起訴徐姓被告等5人涉犯製造第二級毒品罪嫌，強力查緝新興毒品，避免危害國人健康。

桃檢提到，卓榮泰及鄭銘謙聽取李伊真及調查官報告，對於該署檢察官率同緝毒團隊積極追緝毒品犯罪給予高度肯定，並期許持續強化緝毒工作。該署亦持續與六大緝毒系統緊密合作，全力打擊毒品犯罪，壓制犯罪集團氣焰，落實行政院「五打七安」政策，以維護國人健康及社會長治久安。

