快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

桃檢破獲新屋「黑水」製毒工廠 攔阻近3萬煙彈流入市面獲中央肯定

桃園電子報／ 桃園電子報

S 100991003 0 0
六大緝毒機關首長及代表亦在場觀禮，場面盛大。圖：桃檢提供

台灣高等檢察署今(2)日在法務部調查局舉行「114年第13波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，展現政府強力打擊毒品犯罪成果及決心，行政院院長卓榮泰、政務委員林明昕、法務部部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高等檢署檢察長張斗輝均到場勉勵，六大緝毒機關首長及代表亦在場觀禮，場面盛大。

S 75407427 0 0
桃檢檢察官查獲國內首例利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分之「黑水」，加工製造依托咪酯毒品之製毒工廠。圖：桃檢提供

桃檢說明，該署檢察官李伊真指揮法務部調查局新北市調查處，於今年5月19日在桃園市新屋區民宅，查獲國內首例利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分之「黑水」，加工製造依托咪酯毒品之製毒工廠，並查扣依托咪酯成品及半成品共1萬1152公克及相關製毒器具、化學品等物，若製成毒品流入市面可製成電子煙彈2萬7千顆，市價更是高達5千萬元，所幸經檢調緝毒團隊即時攔阻，此案經檢察官偵結起訴徐姓被告等5人涉犯製造第二級毒品罪嫌，強力查緝新興毒品，避免危害國人健康。

桃檢提到，卓榮泰及鄭銘謙聽取李伊真及調查官報告，對於該署檢察官率同緝毒團隊積極追緝毒品犯罪給予高度肯定，並期許持續強化緝毒工作。該署亦持續與六大緝毒系統緊密合作，全力打擊毒品犯罪，壓制犯罪集團氣焰，落實行政院「五打七安」政策，以維護國人健康及社會長治久安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃檢破獲新屋「黑水」製毒工廠 攔阻近3萬煙彈流入市面獲中央肯定

延伸閱讀：

  1. 北榮桃分院慶祝31周年！啟用3新設施邁向智慧醫療新里程
  2. 桃竹竹苗職人交流活動中原文創園區登場 桃園青年局：串聯北台灣設計能量

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新興毒品 檢察官 行政院

延伸閱讀

新北男毒駕闖紅燈撞騎士奪命 尿檢揭「超濃毒品含量」起訴

遺產不想給兄弟姐妹 民法「特留分」立院要啟動修法了

影／更生人技能成果展 鄭銘謙勉勵：麥擱走歹路

沒出包！「70歲前還想做點別的事」 屏東地檢檢察長陳盈錦請辭

相關新聞

32元舊電鍋送拾荒婦一審被判有罪...他呼籲賴總統特赦

北市環保局一名黃姓清潔員，將清運到的舊電鍋贈拾荒婦，遭訴貪汙。士林地院今早宣判黃男徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上...

板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

新北市板橋警獲報湳興傳統市場內暗藏天九牌職業賭場，警方昨晚8時許動員大批警力前往攻堅，當場逮捕負責人53歲許男、2名工作...

高雄機車騎士疑闖紅燈釀禍 撞遊覽車釀2傷

高雄市鳳山區發生機車撞遊覽車車禍，鄭姓男子騎機車疑闖紅燈，擦撞前方機車，他與前方騎士都人車倒地受傷，機車滑再撞上遊覽車。...

高雄林園台17道路工程出車禍 轎車跌落工區釀1傷

交通部公路局南區養護工程分局在高雄林園區道路工程，昨天發生車禍。67歲周姓男子駕駛轎車撞上工程護欄，轎車跌落工區受傷，肇...

影／租賃車距檢逃逸 北市警被「被撞倒」驚悚畫面曝光

台北市保安警察大隊昨天晚上在中山區民族東路和松江路口執行路檢勤務，一輛租賃汽車駕駛不僅謊報身分證字號，還不顧員警「靠邊停...

老婦深夜港邊步行疑似落海 宜蘭南方澳漁港今發現浮屍是婦人遺體

今天上午位於在宜蘭南方澳第二漁港碼頭出現遺體漂浮，海巡署南興安檢所獲報後立即前往處理，撈起遺體發現是名老婦。家屬表示，老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。