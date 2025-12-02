拔車牌雲林狂飆 警全台逮人扣車「牛魔王」也落網

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣上月中旬深夜傳出飆車族出沒褒忠、土庫、西螺一帶，深夜發出巨響，民眾不堪其擾，警方一夜接獲10幾起報案，檢警單位組成「斬車」專案小組，經多日跟監、蒐證，昨兵分21路在全台展開搜索與拘提行動，共帶回21名涉案人士，並查扣包含TOYOTA Supra「牛魔王」在內的21輛高價改裝車，總值估計數千萬元。

上月16日凌晨雲林褒忠、土庫、西螺一帶深夜有飆車族集結，在台19線等道路高速競速，沿路製造巨大噪音，干擾居民安寧，相關影像被民眾上傳至地方社群後引發熱議，警方一夜內接獲10餘件報案，雲林縣議員王鈺齊亦在議會總質詢期間要求警方務必嚴查。

警方調閱路口監視器後發現，參與飆車的車輛約20輛，多為無牌改裝車輛，遇警即四散逃逸，並透過社群軟體相互通風報信，他們常沿國道或台78線快速道路匯集，再於抵達台19線後拆除車牌狂飆，以利高速行駛躲避追查。

雲林縣警局交通隊長詹百平指出，警方組成專案小組，報請地檢署指揮偵辦，經多日追查，昨動員80名警力，兵分21路，除拘提21人、查扣21輛車、3面遮牌器具，也在部分車輛內查獲愷他命24包，全案依公共危險罪及毒品危害防制條例偵辦。

在查扣的21輛改裝車當中，包括2輛改裝牛魔王、4輛賓士AMG、1輛BMW 5系列、1輛Alfa Romeo、2輛福斯Golf，以及11輛國產房車，整體市值粗估達數千萬元。

雲林縣警察局長黃富村今強調，對於競速與危險駕駛等行為，警方將持續運用科技設備與監視系統強化蒐證，只要涉及公共危險，即依法送辦；至於擅改排氣管、拆除或遮蔽車牌等違規行為，也將依法加重裁罰，絕不容縱。

詹百平今受訪時表示，「警告飆車族們，只要你敢來雲林飆車，我們一定抓到你，來一個抓一個，來50個抓50個」。

雲林警方掃蕩改裝飆車族，查扣21輛車。圖／雲林縣警局提供
