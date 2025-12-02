跨國回台執行暗殺任務？ 左營槍擊命案槍手生死未卜
高雄通緝犯羅天義8月22日遛狗時遭伏擊槍殺畢命，檢警查出，槍手疑是當過詐團車手的楊云豪，橋頭地檢署11月28日對他發布通緝。檢警偵查全案，發覺楊曾在海外涉案，疑受指示回台行凶，再由多名接應者輾轉帶到東港搭漁船偷渡，生死未卜。
8月22日清晨約6時51分，高雄市警方據報，左營區文學路附近發生槍擊案，員警趕抵案發地，發現羅天義（51歲）遭近距離開槍射擊16槍，頭、頸、腹部中5槍，命喪住處門口。員警形容，槍手手法如同「行刑式」槍決，與台南市區漁會理事長林士傑於去年7月8日清晨，在自家門口遭槍擊11槍死亡，如同一轍。
警方調查死者身分，才發現是通緝中的羅天義；他曾參選高雄市前鎮區里長落選，後來與人合夥做二手車生意，曾涉及詐領保費案件，並且曾涉黃鰭鮪運毒案未到案，後因詐欺被通緝。
警方追查槍手去向，發覺槍手楊云豪（26歲）8月22日自北部，由接應人找白牌車載到嘉義，駕駛影武者預備的BMW白色轎車南下高雄，在半屏山等到清晨後，趁羅出門遛狗，才去左營區文學路行凶。檢警懷疑因此懷疑，幕後指使者早已掌握羅的坐息。
楊云豪伏擊羅天義後駕車至橋頭區甲典街與田中路旁，放火燒毀BMW轎車、涉案時的衣物和2把改造手槍，製造斷點，再由另名接應人線上叫車，載他去高雄市大樹區東照山，由接應人帶往桃園。
警方根據燒毀的BMW轎車轉手資料，南、北調監錄畫面，查出楊云豪的身分。據悉，楊云豪曾涉案在泰國、大陸服刑，今年7月間，疑受雇當槍手，才由柬埔寨返台要取羅天義性命。
案發2天後，警方便找到楊云豪的妻子和曾與他碰面的妻子堂弟，影武者再派人接應他離台，分別由幾名接應人分段帶著南下，製造斷點輾轉到屏東，再由陳姓、周姓、劉姓等男子分段接應到東港。9月2日凌晨，楊云豪搭上洪姓船長駕駛的小琉球籍「金明發」漁船向西航行，偷渡離境，疑前往菲律賓或他國。
