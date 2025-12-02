聽新聞
影／「台灣女裝電商霸主」撂人當街暴打運將 北檢諭令100萬交保
股票上櫃公司美而快董事長廖承豪，被控於上月17日晚上失控暴打林姓計程車司機，林男報案驗傷後，又在醫院附近被黑衣人圍毆，幕後是廖承豪指使，台北地檢署昨天傳喚廖承豪到案，深夜依妨害秩序等罪諭令100萬元交保。
北檢昨天傳喚廖承豪到案案後，地檢署晚間外聚集多台黑色保姆車，眾人穿梭北檢大廳，彼此交頭接耳，等待律師律見廖承豪，律師等檢方通知開庭後，廖承豪親友坐在法警室外，等待白板的處分結果，當檢方諭令100萬交保後，一名清秀女子火速拿出保金，想協助廖承豪盡速離開，但因程序尚未辦妥，廖承豪等了約1小時，戴上口罩離開。
據了解，廖承豪是五分埔商圈聞人，創立PAZZO等女裝品牌，並與部落客開創網紅經濟模式，2018年入主友銓電子，後改名美而快國際公司，被稱為「台灣女裝電商霸主」。
據調查，廖承豪與自家日前搭乘計程車前往台北市復興南路，廖承豪希望林姓運將改開往別處，但林男因接到其他車單而拒絕，雙方因此發生口角，廖承豪暴怒毆打林男，林男報案後赴醫院驗傷，詎料走出醫院又被多人圍上毆打，警方查出，這些施暴者是聽廖承豪指令前往打人，昨天傳喚廖承豪到案。
