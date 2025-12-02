聽新聞
男女同車夜遊北海岸 過彎時失控自撞護欄 男子送醫不治 女子脫險
李姓男子今天凌晨開車載游姓女子，行駛台2線新北市萬里獅子公園路段，疑過彎時打滑自撞路旁路欄。消防人員到場時，李男已無呼吸心跳，送醫急救無效死亡，游女送醫後脫險。警方調查，李男無酒後駕車，事故原因調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心凌晨2時50分接獲報案，台2線萬里區和基隆市交界處發生車禍，有人受困。消防人員趕抵現場，李男在車內昏迷，救出時無呼吸、心跳，緊急送往基隆長庚醫院，醫師急救無效，凌晨4時許宣告死亡。游女意識清楚，腿部受傷，送醫後無大礙。
警方初步調查，22歲李男開車搭載19歲游姓女子，夜遊北海岸。開車沿台2線基隆往金山方向行駛，經過事故路段時，疑因轉彎時車速過快打滑，撞上路邊護欄後，車身轉了180度，逆向停在外側車道。
警方依醫院抽血檢測，排除李男是酒後開車肇事，已完成車禍現場測繪採證作業，並將調閱周邊監視器，釐清事故原因。
FB留言