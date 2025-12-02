快訊

職籃球星高國豪與兄街頭互毆3分鐘影片流出 網友酸:餃子好吃嗎？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

職籃新竹攻城獅球星高國豪繼去年被爆出「私約二嫂」，引發爭議後，最近高家兄弟在宜蘭蘇澳餐廳外街頭暴打的3分鐘影片流出，再度重創高國豪形象，甚至連他的IG都被網友留言：「餃子好吃否？」；不過也有人加油打氣，鼓勵他「專心球場」。

高國豪的二哥高國強也是前職籃選手，高國豪去年6月被爆私約及騷擾二嫂，引發議論。最後他與妻子發出聲明，坦承「遇上太太前，確實因為年輕不成熟行為，造成許多紛擾」，風波看似平息，但兄弟之間的關係因此惡化。

近日一段3分鐘影片流出，去年 12 月 3 日高家在宜蘭蘇澳某餐廳舉行聚會，疑因先前私約二嫂風波，造成三兄弟再度爆發衝突。影片中，大哥高聖文、二哥高國強與高國豪爆發激烈爭執，先是在餐廳內爆口角，情緒失控後三人打到餐廳門外，演變成街頭互毆。

畫面中，兩位兄長先包抄高國豪，表哥雖試圖上前勸阻無效，高國豪推開表哥後反擊，揮拳毆打高國強，大哥高聖文加入戰局，怒嗆：「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球！」

親戚們紛紛上前拉開三人，才讓高國豪得以掙脫，高國豪脫掉黑色上衣後，情緒激動地與兩位兄長嗆罵「單挑啊」，拳腳持續揮向對方，還大罵錄影的女子，事後三兄弟互告傷害。

攻城獅球團表示，全案進入司法程序且涉私人領域，將自行處理，球隊不會發表意見。

高國豪的IG瞬間湧入網友留言，嘲諷他「餃子好吃否」，不過也有不少人替高國豪打氣，要他「加油」、「專心球場」、「需要活得有品質」、「其他的事情不重要」、「照顧好真正的家人」。

職籃球星高國豪繼去年被爆「私約二嫂」引發爭議，最近高家兄弟在餐廳外爆打的3分鐘影片流出，再度重創形象，甚至連他的IG都被網友留言：「餃子好吃否？」不過也有人加油打氣。圖／民眾提供
