影／北市男在家喝15瓶啤酒「路邊連環撞」 10分鐘後重返現場遭活逮
25歲凌姓男子日前酒後騎車上路，不勝酒力突然重心不穩，一連撞倒路邊4輛機車和1輛腳踏車，肇事後一度落跑卻良心不安，10分鐘後重返現場，北市警方獲報趕抵，在現場抓到他，他坦承肇事，警詢後被依公共危險罪嫌移送法辦。
松山警方日前獲報，三民路一帶有多輛停放的機車遭撞，趕抵現場雖然機車和腳踏車都被攙扶起，但明顯有被撞痕跡，調閱監視器畫面發現是被一輛機車騎士撞倒。
警方鎖定騎士特徵正要以車牌追人，沒想到就在路邊發現特徵相符的凌男，上前盤查得知「原來他就是肇事者」，靠近發現有酒氣他坦承酒後肇事，酒測值每公升0.15毫克，警詢後被公共危險罪嫌送辦。
據了解，凌男稱前一天在家喝了多達15瓶啤酒，要出門吃午餐才僥倖期騎車上路，肇事因心虛，10分鐘後重返現場查看才被逮。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
