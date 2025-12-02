快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

職籃球星高國豪「私約二嫂」風波未止 與兩兄在餐廳外互毆影片流出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

職籃新竹攻城獅球星高國豪本季打出亮眼表現，卻仍擺脫不了延燒近一年的家務風波。繼去年爆出「私約二嫂」爭議引發爭議後，高家三兄弟在宜蘭蘇澳餐廳互毆的影片近日流出，3人從餐廳內打到餐廳外，高國豪怒氣難消，脫掉上衣嗆哥「單挑」，事後3人互控傷害，法院最近將判決。

高國豪與兄嫂糾紛去年6月曝光，當時二嫂指控遭高國豪多次騷擾，引發議論。雙方先後在社群發文互嗆，高國豪起初否認，但最終與妻子聯名發出聲明，坦承「遇上太太前，確實因為年輕不成熟行為，造成許多紛擾」，雖未詳細交代細節，但家族關係惡化。

檢警指出，去年12月3日，高家於宜蘭蘇澳某餐廳舉行聚會，本以為家務事將告一段落，卻因先前紛爭再度爆發衝突。現場監視與側拍影片顯示，大哥高聖文、二哥高國強（前職籃選手）與高國豪疑似因兄嫂事件激烈爭執，先是在餐廳內爆口角，情緒失控後三人一路打到餐廳門外。

畫面顯示，兩位兄長先作勢包抄高國豪，表哥雖試圖上前勸阻，仍無法阻擋衝突擴大；高國強率先揮拳攻擊，而高父見兒子打成一團，上前勸阻無效，糾紛愈演愈烈，高國豪推開表哥後反擊，以右拳揮擊高國強；高聖文則推開父親加入戰局，場面一度失控。

影片中可見，高國豪在混亂中被高聖文壓制倒地，大哥怒嗆：「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球！」。親戚們紛紛上前拉開三人，才讓高國豪得以掙脫，但衝突未即時平息。高國豪脫掉黑色上衣後，情緒激動地與兩位兄長嗆罵「單挑啊」，拳腳持續揮向對方。

親友攔不住說「丟不丟臉，兄弟做到這樣」，一旁孩童還被嚇哭，期間還出現高國豪疑似要衝向拍攝女子的動作，一旁有人斥責「打女人，好不好笑」。警方接獲報案到場後，三兄弟仍持續指著彼此怒罵，場面混亂。整段衝突影片長約 3 分鐘，流出後在網路引起大量討論，直指三兄弟形同「結怨」。

事後，三兄弟互相提告傷害與恐嚇等罪，檢警調查後，高聖文、高國強與高國豪均坦承動手，全案依傷害、恐嚇等罪起訴三人，案件將在近日宣判。

高家三兄弟打成一團，旁人勸不住。圖／民眾提供
高家三兄弟打成一團，旁人勸不住。圖／民眾提供
高國豪疑酒後與兩個哥哥起衝突，釀成街頭互毆。圖／民眾提供
高國豪疑酒後與兩個哥哥起衝突，釀成街頭互毆。圖／民眾提供
高國豪揮拳打穿白色上衣的大哥高聖文。圖／民眾提供
高國豪揮拳打穿白色上衣的大哥高聖文。圖／民眾提供
大哥高聖文追打高國豪。圖／民眾提供
大哥高聖文追打高國豪。圖／民眾提供

餐廳 兄弟 衝突

延伸閱讀

蘇澳煙波提泡水車現值35%補償 自救會拒絕

TPBL／雲豹高錦瑋獲單月MVP 克羅馬最佳外援

啦啦隊女神KTV險遭熊抱！黑人陳建州親自道歉內幕曝光

TPBL／高國豪轟28分白忙一場 攻城獅遭夢想家斷3連勝

相關新聞

影／北市男在家喝15瓶啤酒「路邊連環撞」 10分鐘後重返現場遭活逮

25歲凌姓男子日前酒後騎車上路，不勝酒力突然重心不穩，一連撞倒路邊4輛機車和1輛腳踏車，肇事後一度落跑卻良心不安，10分...

職籃球星高國豪「私約二嫂」風波未止 與兩兄在餐廳外互毆影片流出

職籃新竹攻城獅球星高國豪本季打出亮眼表現，卻仍擺脫不了延燒近一年的家務風波。繼去年爆出「私約二嫂」爭議引發爭議後，高家三...

職籃選手高國豪與兄街頭互毆3分鐘影片流出 網友酸:餃子好吃嗎？

職籃新竹攻城獅球星高國豪繼去年被爆出「私約二嫂」，引發爭議後，最近高家兄弟在宜蘭蘇澳餐廳外街頭暴打的3分鐘影片流出，再度...

舊好茶部落訪友誤食劇毒大花曼陀羅葉 和假酸漿葉太相似

屏東縣消防局日前傍晚接獲報案，5人到霧台鄉舊好茶部落訪友，誤將外觀極為相似「大花曼陀羅葉」，當成「假酸漿葉」烹煮食用，引...

狂偷406面路牌！男用Google街景挑目標 遭判1年10月

嘉義縣山區道路去年陸續發生大批交通標誌遭竊情形，警方調查發現遭竊標誌多達406面，總損失金額約121萬元。嘉義地方法院近...

中巴違規闖苗21線禁區被攔查 滿載失聯移工落網

苗栗縣南庄鄉東江新村往鹿場方向的苗21線，部分山區路段狹窄會車不易，禁行中型巴士，轄區警方前天攔獲違規行駛的中型巴士，赫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。