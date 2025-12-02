舊好茶部落訪友誤食劇毒大花曼陀羅葉 和假酸漿葉太相似

屏東縣消防局日前傍晚接獲報案，5人到霧台鄉舊好茶部落訪友，誤將外觀極為相似「大花曼陀羅葉」，當成「假酸漿葉」烹煮食用，引發食物中毒，5人最後在消防局搜救人員陪同平安下山。大花曼陀羅與假酸漿葉，兩者極其相似，特搜大隊提醒，野外植物相似度高，勿隨意採集，務必小心謹慎。

屏東縣消防局特搜大隊指出，「大花曼陀羅葉」與「假酸漿葉」兩者極其相似。

「大花曼陀羅葉」，邊緣較波浪、不規則，氣味較刺鼻，對人體有毒性，誤食可能有口乾、頭暈、幻覺、意識混亂等症狀。

「假酸漿葉」，葉片較薄、形狀規則、氣味清淡，可食用，常見於原住民食物吉拿富的原料。

部落族人提到，每次參與部落尋根時，大花曼陀羅葉都會出現在前往舊好茶部落途中，必須相當小心；屏北社區大學生態講師、內埔分班主任曾昭雄提醒，野外不確定的植物千萬不要試用，以免中毒。

全案發生在11月29日傍晚，5名來自中北部共4男1女，稱到霧台鄉舊好茶部落訪友，誤將外觀極為相似「大花曼陀羅葉」，當成「假酸漿葉」烹煮食用，發生食物中毒，其中3人症狀較嚴重，出現嘔吐、意識不清等狀況，同行夥伴報案求援。

舊好茶部落位在海拔900到1000多公尺，地處深山不容易抵達，通往道路路況不佳，搜救人員漏夜前往，克服晚間道路視線不佳、道路濕滑，在低溫與艱難地形中，終於在凌晨接觸到5人，經過救護處置與一夜休息，5人狀況明顯好轉，11月30日5人在特搜人員陪同下平安下山，結束驚險事件。