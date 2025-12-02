快訊

狂偷406面路牌！男用Google街景挑目標 遭判1年10月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣山區道路去年陸續發生大批交通標誌遭竊情形，警方調查發現遭竊標誌多達406面，總損失金額約121萬元。嘉義地方法院近日宣判，44歲楊姓男子利用Google街景搜尋偏僻路段，以電動板手拆除標誌變賣圖利，前後犯下5次竊盜犯行，依加重竊盜罪判處應執行有期徒刑1年10月。可上訴。

檢警調查，去年11月底中埔分局接獲工程包商報案，指番路鄉草山村山區多面反光牌遭竊。專案小組彙整各鄉公所資料後發現，受害地點遍及大埔鄉、中埔鄉、番路鄉，短短2個月間共有「輔2交通標誌」292面、「反光導引指示牌」114面遭拆走，合計406面。因山區監視器稀少，警方逐一比對上百輛可疑車輛，最終鎖定楊男到案，他坦承因缺錢花用，才利用Google街景挑選偏僻路段下手，再將標誌載往回收場變賣。

判決書表示，楊男自2024年10月初起，先後在台3線305至341公里、大埔鄉嘉129、嘉145等多條鄉道、番路鄉嘉131-1線、中埔鄉嘉142、嘉172線等地，以電動板手作為具危險性之兇器，接續竊取5批交通標誌。全案證據明確，包括監視器影像、車牌辨識資料及扣押物品等，楊男於警詢及法庭上均坦承不諱。

法官審酌楊男並非無謀生能力，卻持續竊取公共設施，侵害公部門財產並影響用路人安全；又各次竊盜均持兇器犯案，依法均屬加重竊盜。法院最終依5罪分論併罰，定應執行刑1年10月，並宣告沒收未返還的標誌價額，以及作案時所使用的電動板手等工具。

楊男持電動板手拆406面路牌判刑1年10月，圖為中埔警方逮獲到案並起出部分遭竊路牌。圖／資料照片
楊男持電動板手拆406面路牌判刑1年10月，圖為中埔警方逮獲到案並起出部分遭竊路牌。圖／資料照片

標誌 竊盜 電動

