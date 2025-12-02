中巴違規闖苗21線禁區被攔查 滿載失聯移工落網

苗21線沿途景點多，但山區部分路段狹窄會車不易，禁行中型巴士，轄區頭份警方前天在交整地點攔獲該輛違規載滿失聯移工的巴士。圖／警方提供 苗栗縣南庄鄉東江新村往鹿場方向的苗21線，部分山區路段狹窄會車不易，禁行中型巴士，轄區警方前天攔獲違規行駛的中型巴士，赫見車上22名乘客全是失聯移工。原來是山區缺工嚴重，失聯移工被找來山上採野薑，全案依違反就業服務法移請苗栗專勤隊處理。

頭份警分局南庄分駐所巡佐廖國正、警員賴致寧前天下午3時多，在苗21線執行交整勤務時，在13公里處發現1輛中型巴士行駛禁行路段，攔查一看車內有8名男子與14名女子不像外國觀光客，疑似失聯移工，立即通報線上巡邏警力支援調查；經清查12名泰國籍、10名越南籍全是失聯移工。

據了解，一行人受雇於63歲何姓男子，前天早上從嘉義梅山出發，沿途收人乘坐該輛中型巴士北上，準備到南庄山區從事農務採集野薑及野薑花，還沒上工就被逮，未來將面臨遣返回國處分。南庄鄉本地的山地原住民議員楊文昌說，這是他第一次看到警方查獲這麼多失聯移工要來南庄山上打工賺錢，並提及往年季節性農產桂竹筍、甜柿以及生薑採收缺工，都是南庄、泰安、復興鄉三地族人輪流相互幫忙工作。

楊文昌推測，可能是近來各地適逢生薑採收期，這期間急需短期的大量人力，引發「搶工大作戰」，雇主無奈下只能自尋管道找工人，結果找來失聯移工，這下可能最後的收成都不夠付罰款。