影／把高雄輕軌當自家車庫？73歲老婦駕車誤闖 釀列車延誤40分鐘

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

73歲詹姓老婦今晚7時55分駕車行經高雄市二聖路與凱旋三路口時右轉，誤闖入輕軌軌道，車輪陷入草地卡住，所幸當下無輕軌列車經過，無人受傷，事故造成輕軌延誤約40分鐘。

苓雅警分局指出，詹姓婦人今晚7時55分許在二聖路與凱旋三路口，東向西行駛右轉往北時，誤入輕軌凱旋武昌站的軌道，因車輪陷入草地卡住車子才停下，所幸當下無列車經過，也無人受傷。

警方獲報到場處理，見詹婦一臉驚慌，安慰後協助將車子移置，後對詹施以酒測，無酒駕行為；輕軌列車因事故延誤約40分鐘才恢復通行。

由於詹婦駕車誤闖軌道，警詢後，依涉嫌違反刑法第184條過失妨害公眾運輸行駛安全罪，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，移送高雄地檢署偵辦。另依違反大眾捷運法第50條第1項第3款，可處1500至7500元罰鍰，移送交通局開罰。

73歲詹姓老婦今晚7時55分駕車經高雄市二聖路與凱旋三路口右轉，誤闖輕軌軌道，車輪陷草地卡住，警方和高捷人員協助車子脫困。圖／讀者提供
73歲詹姓老婦今晚7時55分駕車經高雄市二聖路與凱旋三路口右轉，誤闖輕軌軌道，車輪陷草地卡住，警方和高捷人員協助車子脫困。圖／讀者提供
73歲詹姓老婦今晚7時55分駕車經高雄市二聖路與凱旋三路口右轉，誤闖輕軌軌道（紅圈處），車輪陷草地卡住。圖／讀者提供
73歲詹姓老婦今晚7時55分駕車經高雄市二聖路與凱旋三路口右轉，誤闖輕軌軌道（紅圈處），車輪陷草地卡住。圖／讀者提供
73歲詹姓老婦今晚7時55分駕車經高雄市二聖路與凱旋三路口右轉，誤闖輕軌軌道，車輪陷草地卡住，警方和高捷人員協助車子脫困。圖／讀者提供
73歲詹姓老婦今晚7時55分駕車經高雄市二聖路與凱旋三路口右轉，誤闖輕軌軌道，車輪陷草地卡住，警方和高捷人員協助車子脫困。圖／讀者提供
73歲詹姓老婦今晚7時55分駕車經高雄市二聖路與凱旋三路口右轉，誤闖輕軌軌道，車輪陷草地卡住。圖／讀者提供
73歲詹姓老婦今晚7時55分駕車經高雄市二聖路與凱旋三路口右轉，誤闖輕軌軌道，車輪陷草地卡住。圖／讀者提供

