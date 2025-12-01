影／把高雄輕軌當自家車庫？73歲老婦駕車誤闖 釀列車延誤40分鐘

73歲詹姓老婦今晚7時55分駕車行經高雄市二聖路與凱旋三路口時右轉，誤闖入輕軌軌道，車輪陷入草地卡住，所幸當下無輕軌列車經過，無人受傷，事故造成輕軌延誤約40分鐘。

苓雅警分局指出，詹姓婦人今晚7時55分許在二聖路與凱旋三路口，東向西行駛右轉往北時，誤入輕軌凱旋武昌站的軌道，因車輪陷入草地卡住車子才停下，所幸當下無列車經過，也無人受傷。

警方獲報到場處理，見詹婦一臉驚慌，安慰後協助將車子移置，後對詹施以酒測，無酒駕行為；輕軌列車因事故延誤約40分鐘才恢復通行。