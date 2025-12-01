快訊

新竹BMW疑誤踩油門撞4機車釀1女壓車底 10多人徒手抬車援救

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導

新竹市東區今晚7時多，一輛白色BMW轎車在停等紅燈時突然起步，衝向前方等候的機車，造成5人受傷，其中3人送醫。現場有1女與機車被壓在車底，相當驚險，附近民眾立即挺身而出，10多人齊心協力抬起車輛救人，新竹市消防局回應，5名傷者中有2人為輕傷並拒絕送醫，另外3名則被送往醫院接受治療，所幸均為輕傷，肇事原因正由警方調查當中。

這起事故位於新竹市食品路與西大路交叉路口，晚間7時26分通報，救護人員在7時51分趕到現場，發現一輛白色BMW轎車疑似突然暴衝，撞上前方4輛正在等紅燈的機車，導致機車與騎士倒成一片。

其中1名28歲女性被壓在車底，肢體疼痛，多處擦挫傷，周圍的10多位民眾紛紛上前用協助抬起車輛，合力將被困的騎士救出來，幸好這名騎士仍有意識。

新竹市消防局表示，現場有多位傷者，消防局第一時間加派中山分隊前往支援，總共出動4輛車和10名救護人員前往處理。根據光復分隊回報，5名傷者中有2人為輕傷並拒絕送醫，另外3人被送往醫院接受治療。

這3名傷者包含28歲遭壓在車底的女性，她是機車乘客，肢體疼痛，多處擦挫傷。還有37歲女性騎士肢體擦傷，以及49歲男性騎士胸口疼痛，所幸均無生命危險，肇事原因正由警方調查中。

竹市食品路與西大路交叉路口，晚間發生1輛汽車與4輛機車擦撞意外。圖／新竹市消防局提供
竹市食品路與西大路交叉路口，晚間發生1輛汽車與4輛機車擦撞意外。圖／新竹市消防局提供
現場有騎士與機車被壓在車底，相當驚險，附近民眾立即挺身而出，10多人齊心協力抬起車輛救人。圖／取自議員黃文政臉書
現場有騎士與機車被壓在車底，相當驚險，附近民眾立即挺身而出，10多人齊心協力抬起車輛救人。圖／取自議員黃文政臉書

