台南烏樹林延燒第11天...開挖的垃圾經射水形成泥沼 救災人員陷入

台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第11天，現場持續悶燒、殘火處理中，因堆置量龐大及受風勢影響，火勢延燒至今仍未完全撲滅；消防局目前滅火策略採取持續以水線灌救、重機具分層挖掘，並運用無人機空拍掌握火場熱區，同時以移動式砲塔射水降溫，日夜推進處理殘火。

義消劉怡仁昨天支援烏樹林現場救援，他受訪指出在拉水線的時候，因現場崎嶇坎坷，十分難走，且怪手將垃圾挖出後形成凹洞，再射水已經形成宛如泥沼的陷阱；昨天他要走到被分配的作業區，突然就陷下去，直接到大腿的深度，他趕快努力把腳拔起來，但另一隻腳又陷下去。

劉怡仁說，當時他跟同伴一起陷下去，兩人盡量找比較乾的地方努力爬，很用力的將大腿拔出來，終於爬到安全的地方，再繼續拉水線；他說當時還好沒有背氣瓶、戴面罩，不然加上那個重量，兩個人大概就真的爬不起來了。

他指出，由於射水作業採取輪班制，30分鐘就換人，體力上的負荷還可以，就是氣味比較不好聞；現場不只木材，還有輪胎，其他棄置物，結合起來的氣味還是不好受。

劉認為，殘火需要大型機具去挖，悶燒處如果沒有挖開來，怪手只是在那邊，挖過來、撥過去的話，射再多的水也沒用，會讓消防人員白費力氣，水都打在表面；他建議環保局的怪手要勇敢挖，挖得越快、越用力，水大量灌進去，才會有效果。

第一救災救護大隊大隊長邱國禎受訪指出，今天總共出動11輛車、24名消防人員以及18名義消協助救災，還有支援一台空拍機做環場的監控；針對劉怡仁的說法，邱表示，劉所指的作業區在火場分區為第四面、在172線道那一邊，距離比較遠。

邱表示，該處的垃圾山已經剷除，形成一些泥濘，當時情況是義消同仁走的時候有點重心不穩，有點踉蹌、稍微跌一下，但不至於會陷下去，所幸同仁並無大礙；他已提醒所有同仁，作業的時候要特別注意，另外現在也不需要再爬垃圾山。

邱說明，目前依據環保局的策略，就是引水在垃圾山的旁邊做一個環形的冷卻池，怪手挖出悶燒垃圾後，就放到冷卻池降溫；怪手在挖的過程，如果溫度太高，也會立即射水降溫，環保局出動9部怪手，消防就架設9條水線來做搭配。

因消防弟兄24小時處理殘火，一天分二班，早上8點到晚上9點、晚上9點到早上8點，每班都維持24名人力，並搭配有時間過來支援的義消弟兄，體力上的負荷比較辛苦；9條水線中有安排砲塔射水，讓弟兄能夠休息，同時也運用紅外線熱顯像儀進行高溫區域探查、掌握火場熱點等。

消防局指出，本次火災現場面積廣大、堆置物層層堆疊，燃燒面巨大且深部悶燒不易撲滅，尤其廢棄物堆疊多、悶燒難處理；因此搭配無人機空拍掌握火勢延燒版圖、風向變化與現場溫度，協助現場指揮官判斷部署救災資源，也讓救災人員能充分休息。