家屬不知情！台中未成年夜校生無照騎車載女同學 今自撞分隔島亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市高姓少年讀夜校，凌晨未告知家長外出，商借朋友機車後，載魏姓女同學出遊，今天清晨5時許，高騎經南區建成路、合作街時，疑未注意車前狀況，自撞分隔島，高傷重不治，魏女則飽受驚嚇，面對警詢一度說不出話，警方今聯絡家屬配合檢方相驗死因，家長都稱不知小孩外出，但對兒子死因沒有意見，以車禍致死結案。

警方調查，高姓少年（16歲）與同齡魏姓少女都讀夜校，高今天清晨5時許，無照騎機車載魏女，沿建成路往正義街方向行駛，因不明原因自撞分隔島，高全身多處受傷，救護車到場時，高已無生命跡象，少女則是全身傷，但仍意識清楚，二人送醫後，高急救不治、少女暫無生命危險。

警方今天報請檢察官、聯絡高姓少年家屬，釐清少年死因，少年家長表示，不知兒子有出門，沒想到發生車禍，但對於兒子死亡原因，沒有意見，檢方以自撞車禍致死結案。

警方提醒，用路人行車時務必注意車前狀況，保持安全車速與安全距離，專心留意路況，避免分心駕駛，共同維護行車安全。

台中市高姓少年今天無照騎機車載人行經南區自撞分隔島身亡。記者陳宏睿／翻攝
