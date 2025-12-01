台中女騎車天黑迷路太平山區求救 警引導助脫困

陳姓女子日前騎機車至台中太平山區遊憩，卻在產業道路迷路，天黑眼看汽油將用盡，焦急求救警方；員警引導至主幹道，並以巡邏車載返派出所安置，陳女與家屬感謝警方協助。

台中市警察局太平分局今天表示，頭汴派出所11月26日晚間8時多，接獲年約30多歲陳女報案，騎機車在山區不知名產業道路內迷路，又發現機車汽油將用盡，請求警方協助。

警方先行安撫陳女情緒，並請對方查看附近有無明顯標的物，順利引導她從產業道路脫困、至太平區長龍路四段路旁，並由員警駕駛巡邏車前往關心。

經警方了解，陳女當天下午從大雅區住家外出散心，途經潭子、北屯等地並一路到太平頭汴山區，未料因冬季時令夜幕提早降臨，她因路況不熟而在山區迷路，且機車油箱見底因而向警方求助。

最後，由員警先將陳女載返派出所安置，並通知家人到場，避免返家途中發生意外，讓陳女與家屬感謝警方熱心協助。

警方建議，民眾入山時應盡量結伴同行、事前規劃路線，出發前務必告知家屬行程及預計返家時間，也可利用手機定位分享功能，若不慎迷途應原地等待並立即撥打110，以利警方迅速掌握位置、縮短救援時間。