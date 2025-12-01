快訊

淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

埔里眉溪國有地遭傾倒廢棄土方 投檢起訴15人

中央社／ 南投1日電

南投埔里眉溪周邊國有地去年遭人非法將北部營建廢棄土方南運傾倒，占地達5742平方公尺；全案經南投地檢署偵結，將土地使用人、司機等共15名被告，依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴。

南投地方檢察署今天發布新聞稿，去年底獲知南投縣埔里鎮鄰近眉溪流域的國有地，遭非法傾倒廢棄土方占地達5742平方公尺、傾倒量高達1萬3091立方公尺，恐影響當地民生與農業灌溉水源。

地檢署指派檢察官鄭宇軒，指揮南投縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、法務部調查局南投縣調站，並會同南投縣政府環境保護局、財政部國有財產署中區分署南投辦事處、中區國稅局及北區國稅局中壢稽徵所等，組成檢警調環稅國土團隊共同偵辦。

檢方表示，劉姓及林姓被告等人得悉此國有地人煙罕至，於民國113年11月4日至19日，在此處架設鐵柵門攔車收費，並接洽位於台北市及新北市不詳工地負責人，再由工地負責人非法委託涉案曳引車司機，將未分類處理的北部營建廢棄土方運至此處棄置。

南投地檢署於今年2月至4月期間，針對涉案土尾人員及棄土車隊司機等發動數波搜索溯源，共動員警力200餘人次、搜索35處所，並拘提8人、通知21人到案說明；檢察官訊後對劉姓被告及2名林姓被告聲請羈押禁見獲准，並扣得供犯罪使用的11輛營業曳引車，剝奪此案車隊再犯能力。

檢方表示，全案偵查終結，對土地使用人、施工承包商、現場把風人員、曳引車司機、廢棄土方公司負責人等被告15人，以違反廢棄物清理法及水土保持法等罪嫌提起公訴。

檢方呼籲，南投檢警調環稅國土團隊將持續緊密合作，任何環境犯罪將一律嚴查重懲，並妥善運用科技偵查手段，積極溯源，不法人士勿心存僥倖以身試法。

南投縣 曳引車

延伸閱讀

影／南投村里民大會補助10年不變 縣府擬提高至15萬

影／南投明年多1位副縣長？許淑華曝下一步盼增「生力軍」

南投天文魅力圈粉國際學生 SISB遊學團讚「最難忘的課」

2萬5000盆花卉鋪出超大花毯 埔里花卉嘉年華繽紛開幕

相關新聞

夜店大亨遇襲案起因未明 警朝殺人未遂罪方向偵辦

夜店大亨夏天倫與女友昨遭伏擊送醫，犯嫌林姓男子犯後返回現場遭逮，警方持續追查共犯中；由於夏天倫日前才因與前妻糾紛開記者會...

苗栗警取締中巴違規上山 查獲整車22名外籍遊客竟全是失聯移工

苗栗縣南庄鄉東江新村往鹿場方向的苗21線，沿途景點多，也是到加里山健行的主要道路，例假日遊客多、車流進出頻繁，但山區部分...

巡邏車追撞違停公車「車頭全毀」 北市保大說話了

台北市保安警察大隊鄭姓警員今早11時許駕駛巡邏車載同事返回駐地，行經新北市新店區北宜路時，不慎追撞暫停路邊的公車，所幸未...

台南城西第二掩埋場20公尺高垃圾堆起火原因 消防火調人員入場調查

台南市安南區安清路三段往焚化爐旁的城西第二掩埋場昨晚7時許冒出大火，消防局總計出動30車58人，於9時58分撲滅火勢；消...

獨／趕赴台68處理散落物…警車遭貨車追撞 女警頭部重擊恍神送醫

竹縣警察局竹東分局今天中午接獲通報，指稱台68快速道路出現疑似水桶的散落物，警方隨即前往處理。巡邏車行經台68線約21公里、竹市往竹東方向時，遭後方未注意車前狀況的貨車追撞，坐在副駕駛座的女警頭部撞擊受傷，出現撕裂傷並一度因驚嚇而恍神，所幸意識清楚，已送醫檢查。

國1中壢段半聯結車爆胎 擦撞轎車再撞護欄險成夾心餅乾

國道1號北向59.5公里中壢路段今中午發生一輛半聯結車行駛到一半突然爆胎，隨即失控擦撞旁邊一輛小客車及內側護欄，造成車體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。