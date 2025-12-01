國1中壢段半聯結車爆胎 擦撞轎車再撞護欄險成夾心餅乾

國道1號北向59.5公里中壢路段今中午發生一輛半聯結車行駛到一半突然爆胎，隨即失控擦撞旁邊一輛小客車及內側護欄，造成車體及護欄碎片全散落在南下車道，造成車流一度回堵，時速紫爆，所幸車禍無人受傷，詳細肇責待釐清。

國道警方指出，今中午12時21分左右接獲通報，國道1號北向59.5公里中壢路段有事故，立即調派巡邏車查看，24歲何姓男子駕駛營半聯結車載運物品，行經國道1號北向59.5公里中壢路段，右前輪胎突然爆胎，擦撞到53歲王姓男子駕駛的小客車與內側護欄，所幸無人受傷。

事故造成中央分隔島防眩板掉落於南向內側車道，導致雙向後方回堵約5公里，已通知交控中心顯示CMS看板並透過警廣宣達用路人注意行車安全，保持行車間距，於下午1時39分排除恢復通車，2名駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。