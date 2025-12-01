快訊

影／彰化永靖酒駕連2撞！員警被撞傷 淒厲慘叫聲畫破夜空

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

酒駕連二撞!彰化縣永靖鄉永福路昨天凌晨發生陳姓男子酒駕與小貨車發生事故，同安派出所洪姓警員前往處理指揮交通時，另一輛由楊男所駕駛的白色小客車突衝撞前方陳車，再推撞到洪姓員警，洪男受傷送醫後幸無大礙，楊男酒測值超標，陳男與楊男均被依公共危險罪送辦。

肇事影音今天曝光，洪姓員警昨天凌晨在路邊處理交通事故時，突遭楊男駕車衝撞陳男所駕駛的事故車，再推撞到洪男，被撞傷的員警痛到淒厲的慘叫聲劃破寂靜夜空，讓附近居民也從睡夢中起來查看。

警方初步調查，昨天凌晨2時陳姓駕駛在永靖鄉永福路要迴轉時，直行的小貨車劉姓駕駛在路口煞車不及，撞上陳車，洪姓員警據報前往處理，陳姓駕駛酒測值0.17，劉姓駕駛未酒駕。

正當洪姓警員在現場指揮疏導交通，並等待拖吊車到場拖吊現場陳男的灰色事故車時，楊男駕駛白色小客車沿永福路西往東直行，先撞擊陳車，陳車再推撞站於車旁疏導交通的洪姓警員。

洪姓員警被撞後胸口不適悶痛、左腳擦挫傷，送部立彰化醫院診治，幸無大礙，楊男酒測值1.0也超標，警方依公共危險罪將酒駕的陳男和楊男移送法辦。

楊男所駕駛的白色小客車突衝撞前方事故轎車，事故車再推撞上洪姓員警，洪姓員警受傷送醫。圖／警方提供
楊男所駕駛的白色小客車突衝撞前方事故轎車，事故車再推撞上洪姓員警，洪姓員警受傷送醫。圖／警方提供
同安派出所洪姓警員昨天凌晨處理酒駕交通事故時，又被另一輛酒駕小客車推撞受傷送醫。圖／民眾提供
同安派出所洪姓警員昨天凌晨處理酒駕交通事故時，又被另一輛酒駕小客車推撞受傷送醫。圖／民眾提供
小客車陳姓駕駛涉酒駕與小貨車發生事故。圖／民眾提供
小客車陳姓駕駛涉酒駕與小貨車發生事故。圖／民眾提供
楊男所駕駛的白色小客車突衝撞前方事故轎車，事故車再推撞上洪姓員警，洪姓員警受傷送醫。圖／警方提供
楊男所駕駛的白色小客車突衝撞前方事故轎車，事故車再推撞上洪姓員警，洪姓員警受傷送醫。圖／警方提供

