影／彰化永靖酒駕連2撞！員警被撞傷 淒厲慘叫聲畫破夜空

酒駕連二撞!彰化縣永靖鄉永福路昨天凌晨發生陳姓男子酒駕與小貨車發生事故，同安派出所洪姓警員前往處理指揮交通時，另一輛由楊男所駕駛的白色小客車突衝撞前方陳車，再推撞到洪姓員警，洪男受傷送醫後幸無大礙，楊男酒測值超標，陳男與楊男均被依公共危險罪送辦。

肇事影音今天曝光，洪姓員警昨天凌晨在路邊處理交通事故時，突遭楊男駕車衝撞陳男所駕駛的事故車，再推撞到洪男，被撞傷的員警痛到淒厲的慘叫聲劃破寂靜夜空，讓附近居民也從睡夢中起來查看。

警方初步調查，昨天凌晨2時陳姓駕駛在永靖鄉永福路要迴轉時，直行的小貨車劉姓駕駛在路口煞車不及，撞上陳車，洪姓員警據報前往處理，陳姓駕駛酒測值0.17，劉姓駕駛未酒駕。

正當洪姓警員在現場指揮疏導交通，並等待拖吊車到場拖吊現場陳男的灰色事故車時，楊男駕駛白色小客車沿永福路西往東直行，先撞擊陳車，陳車再推撞站於車旁疏導交通的洪姓警員。