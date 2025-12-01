快訊

高雄女駕租賃車撞橋墩車頭撞爛負傷跑了 2.5小時被逮酒測值還超標

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

周姓女子今天上午7時許駕租來的銀色Toyota轎車行經高市民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛、安全氣囊爆開、右前輪爆胎，周女負傷逃出車外，後小跑步逃離；警方循線2.5小時後查獲周女，酒測超標，依公共危險罪送辦。

新興警分局指出，中正派出所於今天上午7時獲報在民族二路與八德一路口發生轎車自撞交通事故，警網趕赴現場處理。

警方到場發現，一輛銀色Toyota自撞橋墩，車頭板金凹陷、安全氣囊爆開、右前輪爆胎，但駕駛已不見蹤影；經調閱監視器發現駕駛短髮、身穿黑褲、淺橘色上衣，肇事後，小跑步穿越路口逃離現場。

由於車上未查獲違禁品，警方懷疑駕駛酒駕，後查出肇事轎車是租賃車，發現租車車主是周姓女子（41歲），警方查出周住在鳳山區，事發2.5小時後逮人。

周女落網後，警方仍聞到她身上有酒味，施以酒測，結果酒測值超過標準值，據了解，周稱，當時從台南回高雄，因精神不濟才自撞橋墩，後來嚇到離開現場，回家後才喝酒。

周女說詞未獲警方採信，當場依公共危險罪現行犯逮捕，警詢後，移送高雄地檢署偵辦。警方後續將依違反道路交通管理處罰條例62條1項「肇事未依規定處置」處1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市一輛銀色Toyota轎車今天上午7時許行經民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛，駕駛棄車逃逸。圖／讀者提供
高市一輛銀色Toyota轎車今天上午7時許行經民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛，駕駛棄車逃逸。圖／讀者提供
高市一輛銀色Toyota轎車今天上午7時許行經民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛，駕駛棄車逃逸（紅圈處）。圖／讀者提供
高市一輛銀色Toyota轎車今天上午7時許行經民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛，駕駛棄車逃逸（紅圈處）。圖／讀者提供
高市一輛銀色Toyota轎車今天上午7時許行經民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛，周姓女駕駛棄車逃逸，後被警方逮獲，查出肇事酒駕。圖／讀者提供
高市一輛銀色Toyota轎車今天上午7時許行經民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛，周姓女駕駛棄車逃逸，後被警方逮獲，查出肇事酒駕。圖／讀者提供

