苗栗警取締中巴違規上山 查獲整車22名外籍遊客竟全是失聯移工
苗栗縣南庄鄉東江新村往鹿場方向的苗21線，沿途景點多，也是到加里山健行的主要道路，例假日遊客多、車流進出頻繁，但山區部分路段狹窄會車不易，禁行中型巴士，轄區警方昨午在靠近鹿場一處交整點，攔查1輛中型巴士違規行駛禁行路段，赫然發現車上22名乘客竟全都是失聯移工，全案偵訊後依違反就業服務法移請苗栗專勤隊處理。
南庄鄉是苗栗境內知名觀光勝地，昨午3點多，轄區南庄分駐所巡佐廖國正、警員賴致寧執行交整勤務時，在苗21線13K處發現1輛中型巴士行駛禁行路段，經攔查後發現車內有22名疑似失聯移工，立即通報線上巡邏警力支援將人帶回調查；經查明這一整車外籍乘客並非光觀遊客，12名泰國籍（男性5名、女性7名）、10名越南籍（男性3名、女性7名）全都是失聯移工。
據了解，一行人受雇於63歲何姓男子，昨早從嘉義梅山出發，沿途收人乘坐該輛中型巴士北上，準備到南庄山區從事農務採集野薑及野薑花。由於身分敏感且人數眾多，何姓雇主以中型巴士載運這些非法工人，企圖掩人耳目，未料昨車子即將抵達目的地，卻因交通違規意外曝光，被依違反就業服務法悉數帶往警局，後續並將面臨遣返回國處分。
頭份分局長郭譯隆表示，近來查獲失聯移工人數大幅增多，其中假觀光真打工情事層出不窮，並衍生出非法打工、賣淫等情事發生，造成治安隱憂，呼籲民眾不要雇用非法移工助長歪風，如有發現疑似失聯移工請向專勤隊或警方通報查緝，以淨化社會之治安。
