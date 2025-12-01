快訊

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

未出勤救火卻在分隊賭博喝酒 新北7義消還詐領救災協勤費

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲義消分隊李姓分隊長，被檢舉於2024年南亞工廠火警當天未帶隊出勤救災，事後卻涉嫌詐領協勤費及救災費，還疑在分隊與隊員聚賭。日前遭PO網踢爆後，新北市消防局緊急展開調查，將李姓分隊長及6名涉案隊員解聘，並將追究法律責任。

據了解，在新北市義消總隊第三大隊蘆洲分隊擔任義消分隊長的李男，去年2024年4月南亞工廠發生大火當下，疑未帶隊出勤救災，竟與義消隊員在消防分隊駐地內賭博、喝酒。離譜的是事後還涉嫌詐領救災費及協勤費。其他出勤救災的義消得知後強烈不滿，憤而向業管的第三大隊檢舉偽造文書及貪汙。

不料業管義消的第三大隊疑未依規定向新北市消防局呈報，整件事件被壓下長達一年多。日前有知情人士在臉書社群平台PO文：「義消分隊長沒去打火救災，還簽領救災費」，還貼出多張李姓分隊長與其他義消在分隊內賭博、喝酒的照片，整起事件才曝光。

新北市消防局透過社群得知此事後緊急啟動調查，約談李姓義消分隊長及涉案義消隊員，經查證後將7名涉案義消人員解聘，確切詐領金額目前仍在統計中，後續也將追究7人涉嫌偽造文書及貪汙，另外將追究相關督導人員的行政責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

知情義消向業管的幹部檢舉。圖／翻攝臉書
知情義消向業管的幹部檢舉。圖／翻攝臉書
邱姓分隊長與其他義消在分隊內賭博。圖／翻攝自臉書
邱姓分隊長與其他義消在分隊內賭博。圖／翻攝自臉書
有知情人員將事件PO網曝光。圖／翻攝臉書
有知情人員將事件PO網曝光。圖／翻攝臉書

賭博 偽造文書 貪污

延伸閱讀

桃園舉辦義消進階訓練暨口才交流賽 強化防火宣導能量 

幫忙花蓮救災卻被騙到人財兩失！頂級AV女優認了「發生狀況」

金門浯江大飯店高擬真演練 30名職義消實兵模擬搶救

全國救災指揮通信平台車操作競賽 台南消防局再奪第一名佳績

相關新聞

夜店大亨遇襲案起因未明 警朝殺人未遂罪方向偵辦

夜店大亨夏天倫與女友昨遭伏擊送醫，犯嫌林姓男子犯後返回現場遭逮，警方持續追查共犯中；由於夏天倫日前才因與前妻糾紛開記者會...

苗栗警取締中巴違規上山 查獲整車22名外籍遊客竟全是失聯移工

苗栗縣南庄鄉東江新村往鹿場方向的苗21線，沿途景點多，也是到加里山健行的主要道路，例假日遊客多、車流進出頻繁，但山區部分...

巡邏車追撞違停公車「車頭全毀」 北市保大說話了

台北市保安警察大隊鄭姓警員今早11時許駕駛巡邏車載同事返回駐地，行經新北市新店區北宜路時，不慎追撞暫停路邊的公車，所幸未...

台南城西第二掩埋場20公尺高垃圾堆起火原因 消防火調人員入場調查

台南市安南區安清路三段往焚化爐旁的城西第二掩埋場昨晚7時許冒出大火，消防局總計出動30車58人，於9時58分撲滅火勢；消...

獨／趕赴台68處理散落物…警車遭貨車追撞 女警頭部重擊恍神送醫

竹縣警察局竹東分局今天中午接獲通報，指稱台68快速道路出現疑似水桶的散落物，警方隨即前往處理。巡邏車行經台68線約21公里、竹市往竹東方向時，遭後方未注意車前狀況的貨車追撞，坐在副駕駛座的女警頭部撞擊受傷，出現撕裂傷並一度因驚嚇而恍神，所幸意識清楚，已送醫檢查。

國1中壢段半聯結車爆胎 擦撞轎車再撞護欄險成夾心餅乾

國道1號北向59.5公里中壢路段今中午發生一輛半聯結車行駛到一半突然爆胎，隨即失控擦撞旁邊一輛小客車及內側護欄，造成車體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。