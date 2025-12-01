未出勤救火卻在分隊賭博喝酒 新北7義消還詐領救災協勤費

新北市蘆洲義消分隊李姓分隊長，被檢舉於2024年南亞工廠火警當天未帶隊出勤救災，事後卻涉嫌詐領協勤費及救災費，還疑在分隊與隊員聚賭。日前遭PO網踢爆後，新北市消防局緊急展開調查，將李姓分隊長及6名涉案隊員解聘，並將追究法律責任。

據了解，在新北市義消總隊第三大隊蘆洲分隊擔任義消分隊長的李男，去年2024年4月南亞工廠發生大火當下，疑未帶隊出勤救災，竟與義消隊員在消防分隊駐地內賭博、喝酒。離譜的是事後還涉嫌詐領救災費及協勤費。其他出勤救災的義消得知後強烈不滿，憤而向業管的第三大隊檢舉偽造文書及貪汙。

不料業管義消的第三大隊疑未依規定向新北市消防局呈報，整件事件被壓下長達一年多。日前有知情人士在臉書社群平台PO文：「義消分隊長沒去打火救災，還簽領救災費」，還貼出多張李姓分隊長與其他義消在分隊內賭博、喝酒的照片，整起事件才曝光。

新北市消防局透過社群得知此事後緊急啟動調查，約談李姓義消分隊長及涉案義消隊員，經查證後將7名涉案義消人員解聘，確切詐領金額目前仍在統計中，後續也將追究7人涉嫌偽造文書及貪汙，另外將追究相關督導人員的行政責任。

