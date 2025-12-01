快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市保安警察大隊鄭姓警員今早11時許駕駛巡邏車載同事返回駐地，行經新北市新店區北宜路時，不慎追撞暫停路邊的公車，所幸未釀人員傷亡，新北市警方介入釐清事故原因，並對違停的公車開單告發，北市保大下午也發聲，表示將加強提醒員警注意行車安全，避免類似情況再發生。

北市保大表示，34歲警員鄭男是翡翠水庫陸巡小組成員，他今早駕駛陸巡車於北宜路二段、中生路口附近，因一時未注意前方，不慎碰撞一輛停在標線型人行道上的公車，當時公車司機在等待上班，不在車上，車內也無其他乘客，陸巡車上2名員警皆未受傷。

案發後，北市保大派員到場了解狀況，鄭員也配合完成相關筆錄，受損陸巡車依程序由保養廠拖吊處理，後續交由新北市警局新店分局青潭派出所處理；北市保大將加強提醒員警務必注意行車安全，避免類似情況發生。

據悉，鄭男駕車碰撞公車，導致警車車頭嚴重變形，新北市員警獲報介入，確認鄭男酒測值為0，持續釐清肇事原因；事故也引起路過民眾拍照上傳網路，留言議論「你累了嗎？」

台北市保安大隊警車碰撞公車，車頭幾乎全毀。記者黃子騰／翻攝
台北市保安大隊警車碰撞公車，車頭幾乎全毀。記者黃子騰／翻攝
台北市保安警察大隊。記者翁至成／攝影
台北市保安警察大隊。記者翁至成／攝影

夜店大亨遇襲案起因未明 警朝殺人未遂罪方向偵辦

夜店大亨夏天倫與女友昨遭伏擊送醫，犯嫌林姓男子犯後返回現場遭逮，警方持續追查共犯中；由於夏天倫日前才因與前妻糾紛開記者會...

苗栗警取締中巴違規上山 查獲整車22名外籍遊客竟全是失聯移工

苗栗縣南庄鄉東江新村往鹿場方向的苗21線，沿途景點多，也是到加里山健行的主要道路，例假日遊客多、車流進出頻繁，但山區部分...

巡邏車追撞違停公車「車頭全毀」 北市保大說話了

台北市保安警察大隊鄭姓警員今早11時許駕駛巡邏車載同事返回駐地，行經新北市新店區北宜路時，不慎追撞暫停路邊的公車，所幸未...

台南城西第二掩埋場20公尺高垃圾堆起火原因 消防火調人員入場調查

台南市安南區安清路三段往焚化爐旁的城西第二掩埋場昨晚7時許冒出大火，消防局總計出動30車58人，於9時58分撲滅火勢；消...

獨／趕赴台68處理散落物…警車遭貨車追撞 女警頭部重擊恍神送醫

竹縣警察局竹東分局今天中午接獲通報，指稱台68快速道路出現疑似水桶的散落物，警方隨即前往處理。巡邏車行經台68線約21公里、竹市往竹東方向時，遭後方未注意車前狀況的貨車追撞，坐在副駕駛座的女警頭部撞擊受傷，出現撕裂傷並一度因驚嚇而恍神，所幸意識清楚，已送醫檢查。

國1中壢段半聯結車爆胎 擦撞轎車再撞護欄險成夾心餅乾

國道1號北向59.5公里中壢路段今中午發生一輛半聯結車行駛到一半突然爆胎，隨即失控擦撞旁邊一輛小客車及內側護欄，造成車體...

