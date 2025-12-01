巡邏車追撞違停公車「車頭全毀」 北市保大說話了
台北市保安警察大隊鄭姓警員今早11時許駕駛巡邏車載同事返回駐地，行經新北市新店區北宜路時，不慎追撞暫停路邊的公車，所幸未釀人員傷亡，新北市警方介入釐清事故原因，並對違停的公車開單告發，北市保大下午也發聲，表示將加強提醒員警注意行車安全，避免類似情況再發生。
北市保大表示，34歲警員鄭男是翡翠水庫陸巡小組成員，他今早駕駛陸巡車於北宜路二段、中生路口附近，因一時未注意前方，不慎碰撞一輛停在標線型人行道上的公車，當時公車司機在等待上班，不在車上，車內也無其他乘客，陸巡車上2名員警皆未受傷。
案發後，北市保大派員到場了解狀況，鄭員也配合完成相關筆錄，受損陸巡車依程序由保養廠拖吊處理，後續交由新北市警局新店分局青潭派出所處理；北市保大將加強提醒員警務必注意行車安全，避免類似情況發生。
據悉，鄭男駕車碰撞公車，導致警車車頭嚴重變形，新北市員警獲報介入，確認鄭男酒測值為0，持續釐清肇事原因；事故也引起路過民眾拍照上傳網路，留言議論「你累了嗎？」
