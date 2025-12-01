快訊

台南城西第二掩埋場20公尺高垃圾堆起火原因 消防火調人員入場調查

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安南區安清路三段往焚化爐旁的城西第二掩埋場昨晚7時許冒出大火，消防局總計出動30車58人，於9時58分撲滅火勢；消防局火調科科長昨晚已帶隊前往現場，今天上午火調科人員再次前往，將針對關係人等資料進行詢問及調閱，待調查完畢才能釐清起火原因。

消防局指出，由於城西掩埋場周邊沒有監視器，火災調查將使用排除法，要把不正確的起火原因都排除，剩下的才有機會成為起火原因，將挖掘現場、訪問現場人員、關係人等；轄區第三警分局指出，環保局研判是自燃，應非人為縱火，詳細起火原因將由消防局認定，警方持續監控。

消防局指出，昨天晚間7時48分接獲報案，經趕往現場，發現垃圾堆約20公尺、有6樓高，為生活廢棄垃圾，火場1、3面出水阻隔火勢；火勢侷限後，再由環保局怪手開挖並灌救悶燒處，火場第1、3面各3條水線防護，9時58分撲滅火勢，11時56分處理殘火完畢，現場交給環保局。

消防局火調科科長昨晚已帶隊前往現場，今天上午火調科人員再次前往，將針對關係人等資料進行詢問及調閱，待調查完畢才能釐清起火原因。記者袁志豪／翻攝
消防局火調科科長昨晚已帶隊前往現場，今天上午火調科人員再次前往，將針對關係人等資料進行詢問及調閱，待調查完畢才能釐清起火原因。記者袁志豪／翻攝

