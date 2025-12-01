新北男毒駕闖紅燈撞騎士奪命 尿檢揭「超濃毒品含量」起訴

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

朱姓男子日前吸毒後駕駛汽車行經新北市汐止區，闖紅燈左轉碰撞機車騎士曹姓男子，曹男飛起重摔，送醫不治，警方介入在朱男車上查扣毒品，依毒品等罪嫌送辦，朱男驗尿結果呈毒品陽性反應且超標，士林地檢偵結依毒駕致死罪起訴，將行國民法官審理程序。

起訴指出，朱男8月5日凌晨1時許在新北汐止住處內吸食毒品依托咪酯電子煙，上午9時許又以吸食器吸食安非他命，下午2時許駕駛汽車外出準備載送同事一起上班，途經汐止區大同路一段，違規闖紅燈左轉民權街一段，碰撞對向騎車直行的曹男，導致曹男飛起重摔。

事故導致曹男頭部外傷、顱內出血、胸背挫傷、肺門出血、肋骨多處骨折、胸椎骨折、兩側血胸、肝臟出血、脾臟外傷、腹腔大量出血、右腎挫裂傷、骨盆骨折、四肢多處擦挫傷等，當場失去呼吸心跳，經送三軍總醫院急救，仍於當晚11時23分傷重不治。

警方介入後，在朱男車中查獲安非他命3包、依托咪酯晶體1包、吸食器等，經朱男同意後採尿送驗，並依毒品、公共危險等罪嫌將其送辦。

檢方清查相關監視器畫面、毒品證物、筆錄、驗尿報告等，確認朱男案發時尿液中毒品安非他命濃度為1萬283ng/mL、甲基安非他命濃度則為11萬1103ng/mL、依托咪酯濃度達58ng/mL，皆超過行政院公告濃度值標準（安非他命、甲基安非他命500ng/mL，依托咪酯50ng/mL），犯行明確，偵結依法起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

