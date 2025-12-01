新北男毒駕闖紅燈撞騎士奪命 尿檢揭「超濃毒品含量」起訴

竹縣警察局竹東分局今天中午接獲通報，指稱台68快速道路出現疑似水桶的散落物，警方隨即前往處理。巡邏車行經台68線約21公里、竹市往竹東方向時，遭後方未注意車前狀況的貨車追撞，坐在副駕駛座的女警頭部撞擊受傷，出現撕裂傷並一度因驚嚇而恍神，所幸意識清楚，已送醫檢查。

2025-12-01 13:29