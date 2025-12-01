影／轎車撞斷號誌桿電線掉 大貨車載物勾到電線扯斷另一號誌桿

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市外埔區今天上午發生車禍，二根號誌桿被撞斷與扯斷，轎車先撞斷號誌桿電線掉落， 大貨車所載貨物勾到掉落電線，扯斷另一根號誌桿，轎車駕駛受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

台中市大甲警分局表示，今天早上7時11分，在台中市外埔區甲后路五段近三環路口發生車禍，30歲黃姓男子駕駛轎車沿外埔區三環路往大甲市區方向行駛，不慎自撞路口號誌桿，號誌桿斷裂並造成電纜線垂落。

自撞車禍造成37歲楊姓男子駕駛大貨車沿甲后路五段往水美路方向行駛時，承載貨物勾纏垂落之電纜線，致路口另一側號誌桿遭拉斷傾倒。

大甲分局員警依規定到場處置，黃、楊二人經酒精呼氣檢測值均為0mg/l，黃男受傷送光田醫院就醫，詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。

大甲分局呼籲，行駛時請減速慢行、切勿疲勞駕駛，前後車燈保持良好照明，遇有彎道、巷口與無照明路段請加倍注意周邊行人及車輛動態。

台中市外埔區甲后路五段近三環路口今天發生車禍，一人受傷送醫。圖／警方提供
