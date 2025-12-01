快訊

半拖車國1尾端變道撞翻計程車 小黃翻覆車上4人受傷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國道1號南向373.6公里近前鎮漁港出口處，今天上午10時44分許發生車禍，高男駕駛營業半拖車疑因變換車道不當，擦撞前方由李男駕駛的計程車，導致計程車翻覆，車上連同李男、3名乘客均受傷，幸無生命危險，事故現場已排除，雙方無酒駕，肇責待釐清。

警方表示，今上午10時44分許，62歲高男駕駛營業半拖車行駛事故路段內線車道，當時高男要自內線變換至外側車道時，疑變換車道不當，擦撞到行駛在外側車道的李男，李男被高男撞擊後，整輛計程車翻覆外側車道。

警消接獲通報後，派出多輛車組趕赴現場，李男車上正好有3名乘客，所幸經檢傷後，李男等4人僅手、腳擦挫傷，無生命危險，另送醫院診治。

警方指出，事故現場於上午11時37分排除，全案由岡山分隊依規定處理，高男、李男都無酒駕，肇事責任待釐清。

高男駕駛的營業用半拖車擦撞李男駕駛的計程車，導致李男車輛翻覆，車上4人受傷送醫。讀者提供
車道 計程車 國道 車禍

相關新聞

夜店大亨遇襲案起因未明 警朝殺人未遂罪方向偵辦

夜店大亨夏天倫與女友昨遭伏擊送醫，犯嫌林姓男子犯後返回現場遭逮，警方持續追查共犯中；由於夏天倫日前才因與前妻糾紛開記者會...

獨／趕赴台68處理散落物…警車遭貨車追撞 女警頭部重擊恍神送醫

竹縣警察局竹東分局今天中午接獲通報，指稱台68快速道路出現疑似水桶的散落物，警方隨即前往處理。巡邏車行經台68線約21公里、竹市往竹東方向時，遭後方未注意車前狀況的貨車追撞，坐在副駕駛座的女警頭部撞擊受傷，出現撕裂傷並一度因驚嚇而恍神，所幸意識清楚，已送醫檢查。

台北市保大警疑恍神 開警車猛撞紅線違停公車車頭撞爛

台北市保大34歲鄭姓警員今天上午11時許駕駛巡邏車載同事要返回駐地，行經新北市新店區北宜路時疑因恍神，猛撞暫停在路邊紅線...

新北市退休校長登玉山後四峰失聯4天 今發現他倒臥樹叢死亡

新北市62歲郭姓退休校長27日與6名團員前往玉山後四峰攀登，卻在鹿山山區突然消失失聯，高雄市和和南投縣共組救難大隊搜救4...

彰化員警處理交通事故 被酒駕男撞傷送醫

彰化縣永靖鄉同安派出所洪姓警員，昨天在處理交通事故指揮交通時，一輛由楊男所駕駛的白色小客車突衝撞前方事故轎車，事故車再推...

