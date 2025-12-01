聽新聞
半拖車國1尾端變道撞翻計程車 小黃翻覆車上4人受傷
國道1號南向373.6公里近前鎮漁港出口處，今天上午10時44分許發生車禍，高男駕駛營業半拖車疑因變換車道不當，擦撞前方由李男駕駛的計程車，導致計程車翻覆，車上連同李男、3名乘客均受傷，幸無生命危險，事故現場已排除，雙方無酒駕，肇責待釐清。
警方表示，今上午10時44分許，62歲高男駕駛營業半拖車行駛事故路段內線車道，當時高男要自內線變換至外側車道時，疑變換車道不當，擦撞到行駛在外側車道的李男，李男被高男撞擊後，整輛計程車翻覆外側車道。
警消接獲通報後，派出多輛車組趕赴現場，李男車上正好有3名乘客，所幸經檢傷後，李男等4人僅手、腳擦挫傷，無生命危險，另送醫院診治。
警方指出，事故現場於上午11時37分排除，全案由岡山分隊依規定處理，高男、李男都無酒駕，肇事責任待釐清。
