台北市保大警疑恍神 開警車猛撞紅線違停公車車頭撞爛

台北市保大34歲鄭姓警員今天上午11時許駕駛巡邏車載同事要返回駐地，行經新北市新店區北宜路時疑因恍神，猛撞暫停在路邊紅線上的公車。所幸當時公車上無人，2警也未受傷，確切車禍原因仍待釐清，新店警方也將對公車違停部分開單告發。

據了解，任職於台北市警局保安警察大隊的34歲鄭姓警員，今天上午11時許駕駛巡邏車，搭載同事要返回北市駐地。當鄭員行經新北市新店區北宜路、中生路口時，鄭員疑因一時恍神未注意，追撞停在路邊紅線上的新店客運公車。巨大的撞擊力導致警車車頭嚴重變形，所幸車上2名警員均未受傷。