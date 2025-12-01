快訊

台北市保大警疑恍神 開警車猛撞紅線違停公車車頭撞爛

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

台北市保大34歲鄭姓警員今天上午11時許駕駛巡邏車載同事要返回駐地，行經新北市新店區北宜路時疑因恍神，猛撞暫停在路邊紅線上的公車。所幸當時公車上無人，2警也未受傷，確切車禍原因仍待釐清，新店警方也將對公車違停部分開單告發。

據了解，任職於台北市警局保安警察大隊的34歲鄭姓警員，今天上午11時許駕駛巡邏車，搭載同事要返回北市駐地。當鄭員行經新北市新店區北宜路、中生路口時，鄭員疑因一時恍神未注意，追撞停在路邊紅線上的新店客運公車。巨大的撞擊力導致警車車頭嚴重變形，所幸車上2名警員均未受傷。

新店警方獲報趕抵，經查公車司機當時將車停在路邊紅線處去上廁所，車輛是發動狀態但並無乘客，未造成人員傷亡。鄭姓警員酒測值為0並未喝酒，確切車禍原因仍待釐清，警方也將對公車違停部分開單告發。

台北市保安大隊警車猛撞公車，車頭幾乎全毀。記者黃子騰／翻攝
台北市保安大隊警車猛撞公車，車頭幾乎全毀。記者黃子騰／翻攝
台北市保大警車追撞違停在紅線上的公車。記者黃子騰／翻攝
台北市保大警車追撞違停在紅線上的公車。記者黃子騰／翻攝

