聽新聞
0:00 / 0:00
彰化員警處理交通事故 被酒駕男撞傷送醫
彰化縣永靖鄉同安派出所洪姓警員，昨天在處理交通事故指揮交通時，一輛由楊男所駕駛的白色小客車突衝撞前方事故轎車，事故車再推撞上洪姓員警，洪男受傷送醫後幸無大礙，楊男酒測值超標，被依公共危險罪送辦。
警方初步調查，員林警分局同安派出所洪姓警員昨天凌晨2點多前往永靖鄉永福路一段處理交通事故時，洪姓警員在現場指揮疏導交通，並等待拖吊車到場拖吊現場灰色事故車時，楊男駕駛白色小客車沿永福路西往東直行，先撞擊該部事故事，事故車再推撞站於車旁疏導交通的洪姓警員。
洪姓員警被撞後胸口不適悶痛、左腳擦挫傷，送部立彰化醫院診治，幸無大礙，楊男酒測值超標，已依公共危險罪移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言