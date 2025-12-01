彰化員警處理交通事故 被酒駕男撞傷送醫

彰化縣永靖鄉同安派出所洪姓警員，昨天在處理交通事故指揮交通時，一輛由楊男所駕駛的白色小客車突衝撞前方事故轎車，事故車再推撞上洪姓員警，洪男受傷送醫後幸無大礙，楊男酒測值超標，被依公共危險罪送辦。

警方初步調查，員林警分局同安派出所洪姓警員昨天凌晨2點多前往永靖鄉永福路一段處理交通事故時，洪姓警員在現場指揮疏導交通，並等待拖吊車到場拖吊現場灰色事故車時，楊男駕駛白色小客車沿永福路西往東直行，先撞擊該部事故事，事故車再推撞站於車旁疏導交通的洪姓警員。

洪姓員警被撞後胸口不適悶痛、左腳擦挫傷，送部立彰化醫院診治，幸無大礙，楊男酒測值超標，已依公共危險罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康