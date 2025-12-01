妻進超商上廁所後失蹤夫急報案 台中警搜尋90分鐘找到人

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中7旬男子前晚開車載妻外出，途中妻子台中市北屯區一家超商上廁所後失蹤，男子急報案，台中市大雅警分局頭家派出所員警外出搜尋90分鐘後，昨天凌晨在台中市北屯區街頭找到茫然徘徊的婦人，平安護送她回家。

台中市大雅警分局頭家派出所警員倪有嶔前晚11時值班時，一名神情焦急的7旬邱姓男子表示，他開車載妻子外出途中，妻子進入超商如廁後竟杳然無蹤。妻子疑似失智，他很擔心急求警方協助。

警員受理報案，同步調閱周邊監視器，啟動緊急協尋機制。員警調閱監視器雖確認車輛停靠，但未能掌握婦人去向，再擴大搜尋範圍。巡邏警員賴枻洋、李明諺隨即騎警用機車，以同心圓方式沿線搜尋。員警經過一個半小時的搜尋，昨天凌晨1時在北屯重劃區街頭，發現孤身徘徊的婦人身影，順利護送返家，讓夫妻倆在寒夜裡重聚。

婦人向警方表示，她走出超商後始終找不到丈夫的車輛，身上又未帶手機，只能在寒風中徒步近4小時，徘徊街頭想尋找丈夫的車。幸好丈夫及時報警，員警及時找到她。

大雅警分局提醒，民眾搭乘他人車輛時，務必留意上下車輛及停車地點。可利用手機拍照，記錄周邊醒目標誌或建築特徵，以免事後苦尋不著車輛。若家人有特殊狀況時，更需加倍留心，避免危險發生。

台中市大雅警分局頭家派出所員警深夜街頭尋人，幫忙找到失蹤婦人。圖／警方提供
台中市大雅警分局頭家派出所員警深夜街頭尋人，幫忙找到失蹤婦人。圖／警方提供

妻子 台中市 監視器 失智

