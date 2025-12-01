「有沒有想過體重+速度」 新店少年人行道騎腳踏車撞傷5歲女童

身材壯碩的15歲謝姓少年昨晚在新店裕隆城人行道上騎YouBike時不慎撞上5歲顧姓女童，導致顧童擦挫傷。顧母氣得大罵：「你有沒有想過自己的體重，加上這速度會造成什麼結果？」新店警到場依程序受理，並對謝姓少年開出300元以上、1200元以下罰單。

新店警方昨天晚間9時許接獲報案，新店區中興路三段裕隆城人行道前發生交通事故。交通分隊警員獲報到場，經查15歲謝姓少年在新店裕隆城人行道騎YouBike時疑未注意路況，菜籃撞上走在人行道上的5歲顧姓女童，導致顧童右臉右頸挫傷。

顧姓女童母親見狀心疼地衝上前，對身材壯碩的謝姓少年大罵：「你有沒有想過自己的體重，加上這速度會造成什麼結果？」一旁的民眾也指責：「你騎那麼快，當然煞不住啊。」顧母在警方到場後，隨即帶女兒至醫院治療，所幸並無大礙。