新北市退休校長登玉山後四峰失聯4天 今發現他倒臥樹叢死亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

新北市62歲郭姓退休校長27日與6名團員前往玉山後四峰攀登，卻在鹿山山區突然消失失聯高雄市和和南投縣共組救難大隊搜救4天，今傳來不幸消息，一名孫姓山友在上午7點多於圓峰山屋下方發現郭男倒臥樹叢已不幸死亡，後救難人員將遺體運回山屋，後續再送下山。

據了解，62歲的郭姓退休校長當天是7人自組登山隊前往玉山後四峰攀登，當時一行人在行經高雄市桃源區的鹿山登山路線後，郭突然不見蹤影，一行人只能立即趕往玉山南側的圓峰山屋求救。

高雄市消防局在28日凌晨2時54分接獲南投縣消防局轉報在桃源區圓峰山屋山域發生失聯事故，消防局隨即啟動搜救行動，成立專責搜救小組，並聯合玉山國家公園管理處、保七總隊及所屬旗美山域搜救義消分隊等多方單位組成30人搜救小組展開協同救援。

由於事發的鹿山山區到圓峰山屋之間海拔都在3000公尺到3600公尺左右，入夜後溫度低至個位數，搜救人員已出動無人機及繩索下切等方式擴大搜尋，並著重搜查從鹿山到圓峰山屋之間，以及沿途周邊的東小南山、玉山南峰等處，並於11月29日及30日上午分別申請兩架次直升機，協助運輸搜救，但均無所獲。

據了解，今天上午7點多，一名孫姓登山客在圓峰山屋處下方的矮木樹叢下發現郭男身軀，趨近看，郭男已明顯死亡，通知救難人員將遺體運回山屋，後續再送下山。

新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員搭機搜救畫面。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員搭機搜救畫面。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員尋人畫面。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員尋人畫面。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員將他遺體運下山。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員將他遺體運下山。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員將他遺體運下山。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員將他遺體運下山。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員尋人時，研商如何搜救畫面。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員尋人時，研商如何搜救畫面。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員尋人時，研商如何搜救畫面。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，登山客今發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員尋人時，研商如何搜救畫面。圖／讀者提供

玉山國家公園 南投縣 高雄市 死亡 失聯 山友

