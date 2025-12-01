快訊

為有效降低事故發生率，桃園市平鎮警分局特別採行「嚴格執法」與「教育宣導」雙管齊下策略。圖：警方提供

有鑑於大型車與機車發生碰撞往往釀成嚴重死傷，為有效降低事故發生率，桃園市平鎮警分局特別採行「嚴格執法」與「教育宣導」雙管齊下策略，今(114)年取締大型車輛違規件數較去年同期增加60%。警方除持續取締各項大型車輛交通違規外，也同步持續落實大型車源頭管理，透過實車演示向職業駕駛解析視野盲區，期能透過執法與教育並行，全方位守護用路人安全。

762899 0
平鎮警方今年1月至11月取締大型車輛違規共計取締2157件。圖：警方提供

平鎮分局交通組長王瑞程表示，經統計平鎮警方今年1月至11月取締大型車輛違規共計取締2157件，較113年同期1355件增加802件，未來將持續針對大型車輛「超載」、「超速」、「闖紅燈」、「貨物捆紮不牢」「違規行駛禁行路段」和「違規停車」等重點違規加強稽查取締、以提升大型車駕駛人的守法意識與防禦觀念，進而實質降低了事故發生率。

為鞏固防制成效，警方也特別前往轄內各大型車公司進行交通安全宣導，透過實車教學示範如何精準調整後照鏡，並推廣「指差確認」安全動作，要求駕駛落實「眼到、手到、口到」，在轉彎與變換車道時全面掌握車周狀況。同時，現場也再次重申酒後駕車的嚴重刑責，提醒駕駛人切勿以身試法，盼透過實務操作與法規教育，共同為道路安全把關。

​警方呼籲，交通安全非僅靠警方執法，仍需仰賴所有用路人共同維護。大型車駕駛應善盡職業道德，落實行車安全檢查及視野確認；機車騎士與行人也應建立正確「防禦駕駛」觀念，行駛時務必遠離大型車「內輪差」與「視野死角」範圍，以確保自身安全。警方將持續秉持執法與宣導並重之原則，全力為市民打造更平安、順暢的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮警防範大型車事故 加強執法、教育宣導雙管齊下

