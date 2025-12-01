影／台中男疑吸喪屍煙彈開Lexus上路 北屯好市多釀連環車禍

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子昨天下午開車前往北屯區好市多採買，開車離場時，在4樓停車場內連撞3輛車，幸未造成人員傷亡，警方到場時，發現李男神情恍惚，經唾液毒品快篩後，發現呈現喪屍煙彈的陽性反應，將採尿送驗，初步先依違反道交條例告發，移置車輛。

第五警分局在昨天下午4時許獲報，北屯區好市多停車場內有車禍，警方發現，李姓男子（41歲）在4樓停車場內，駕駛Lexus轎車先擦撞停在車格內的兩輛車後，倒車時再撞停車場柱子，接著再衝向另輛在停車場內行駛中的休旅車，幸未釀成傷亡。

經員警到場發現，李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車，經李男同意後，實施唾液毒品快篩呈依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）的陽性反應，先依違反道路交通管理處罰條例第35條掣單舉發，移置保管車輛；另涉毒品案件部分，將俟尿液檢驗結果後依法移送偵辦。

警方呼籲，發生交通事故時，員警依法可視情況採取唾液快速檢測，一旦檢驗陽性，即迅速讓駕駛與車輛隔離，避免對其他用路人造成危害，確保道路安全無虞，對毒駕行為絕不姑息，將持續加強毒後駕車行為取締，以守護市民安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市李姓男子昨天疑吸毒後開車前往北屯好市多採買，在4樓停車場內撞擊其他3輛車。記者陳宏睿／翻攝
