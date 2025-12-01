屏東警轄去年12月發生8起死亡車禍 今起加強取締4大違規

屏東警分局轄內屏東縣屏東市、麟洛鄉、長治鄉與萬丹鄉，人口眾多，分局發現去年12月轄內單月發生8件死亡車禍，顯示年終期間交通風險不容忽視，屏東警分局今12月1日起針對四大違規闖紅燈、無號誌路口未停讓、酒駕、未依規定戴安全帽等4項高風險違規，列為重點取締。

屏東警分局指出，統計轄內4鄉市交通事故，今年度1到10月共發生死亡車禍26件，較去年同期減少7件，顯示交通防制作為有初步成效。但依據屏東縣道安會報提供的24小時內死亡事故預警分析資料指出，去2024年12月份屏東分局所轄發生8件死亡交通事故，顯示年終期間交通風險仍不容忽視。

為防制交通事故，屏東警分局從今年12月起規畫交通執法專案勤務，針對易肇事違規行為加強取締，包括闖紅燈、無號誌路口未停讓、酒後駕車及未依規定戴安全帽等四項高風險違規，將列為重點取締項目，持續性執法，提高違規成本，降低事故發生。

事故分析指出，闖紅燈及路口未停讓車輛，極易釀嚴重傷亡事故。酒駕會導致判斷及反應能力下降，也是重大交通事故主因之一；另騎機車未戴安全帽，一旦發生事故，頭部受創機率極高，常造成無法挽回後果，請民眾切勿心存僥倖，共同遵守交通規則。