快訊

高雄轎車撞橋墩車頭撞爛、安全氣囊爆開 駕駛負傷跑了畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一輛銀色Toyota轎車今天上午7時許行經民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛、安全氣囊爆開、右前輪爆胎，男駕駛負傷逃出車外，未等警方來即小跑步逃離現場，因車上無違禁品，警方懷疑駕駛酒駕肇事，正循線追人。

新興警分局指出，中正派出所於今天上午7時獲報在民族二路與八德一路口發生轎車自撞交通事故，警網趕赴現場處理。

警方到場發現，一輛銀色Toyota自撞橋墩，車頭板金凹陷、安全氣囊爆開、右前輪爆胎，但駕駛已不見蹤影；經調閱監視器發現，身穿黑褲、淺橘色上衣的男子肇事後，小跑步穿越路口逃離現場。

由於車上未查獲違禁品，警方懷疑駕駛酒駕，後查出肇事轎車是租賃車，已沿線調閱監視器並聯繫該租賃公司釐清租車者身分，後續將依違反道路交通管理處罰條例62條1項「肇事未依規定處置」處1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市一輛銀色Toyota轎車今天上午7時許行經民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛，駕駛棄車逃逸（紅圈處）。圖／讀者提供
高市一輛銀色Toyota轎車今天上午7時許行經民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛，駕駛棄車逃逸。圖／讀者提供
高市一輛銀色Toyota轎車今天上午7時許行經民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛，駕駛棄車逃逸（紅圈處）。圖／讀者提供
高市一輛銀色Toyota轎車今天上午7時許行經民族二路與八德一路口自撞橋墩，巨大撞擊力，致車頭撞爛，駕駛棄車逃逸，清潔人員清理事故現場。圖／讀者提供
自撞 酒駕 監視器 安全氣囊 交通事故 駕照

