「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

知夜店大亨夏天倫昨晚與女友在停車場被攻擊，深夜他隨即在社群發文指出「今天替朋友擋了一刀」，他也感謝警方立即抓人與耶和華的看顧。

松山分局民有派出所昨晚6點多接到報案，指某停車場有攻擊事件。員警抵達處理才發現被攻擊是外界稱為「夜店大亨」的夏天倫與其女友，夏天倫疑雙手被歹徒劃傷，警調閱監視器，掌握涉案者動向，更立即帶回一名男性嫌疑人，並查扣一把刀、鐵棍及兩罐辣椒水。

夏天倫深夜在群發文表示，沒有指名任何人是幕後指使，但無論事件背後是誰動手，只要對象是他的家人或摯友，他都會第一時間站出來。

「就像今天（指昨晚）替朋友擋了一刀」夏天倫說要感謝以色列防身術教練、警方的即時協助，也提到感謝耶和華一直以來的看顧。夏天倫會上新聞版面，與日前他與與前妻務糾葛，雙方互控備受關注，這次突遭攻擊事件，警方都在調查中。