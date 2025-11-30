快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

一年燒3次！ 台南安南城西掩埋場再起火 環保局長趕赴現場曝原因

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南即時報導

台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場大火尚未熄滅，安南城西二期掩埋場今晚又傳出火警，且已是今年第3度發生火警，市長黃偉哲、環保局代理局長許仁澤、消防局長李明峯等人均趕往勘災，針對城西掩埋場再度起火，許仁澤研判，恐是上次燃燒起火的延續，現場並無石棉瓦燃燒。

黃偉哲表示，城西二期掩埋場燃燒區域為生活垃圾暫置區，而生活垃圾與石棉瓦屬於不同的廢棄物性質，不會放置在同一區域，同時現場並未波及石棉瓦堆置區，市民朋友可放心，後續也指示消防員全力灌救，相關局處即刻啟動環境監測及應變措施，保障周邊居民安全。

城西二期掩埋場今年已第3度起火，消防局今晚獲報趕抵現場時，已竄出熊熊烈火，目前出動30輛消防車、57名警消及1名役男，並調派無人機及消防滅火機器人等到場協助滅火，火勢約晚間9時58分撲滅，目前正進行殘火處理。

許仁澤也說，城西掩埋場約1個月前曾發生火警，研判此次起火應為1個月前火警的延續，由於暫置垃圾堆疊高度較高，底層垃圾發酵產生沼氣與蓄熱，加上近期遭遇70多年來最熱秋天，氣候乾燥且高溫，導致內部殘火復燃。

許仁澤強調，現場已動用怪手配合水線進行開挖、翻攪與澆水降溫，以徹底消除底層餘熱，必要時將採取覆土措施阻絕空氣，同時預計明年1月中旬焚化廠量能恢復後，將開始逐步去化累積約50萬公噸暫置垃圾，目前已要求加強巡檢與監控，確保公共安全。

環保局也提醒，今天西部地區受天候影響，空氣品質本已偏差，加上火勢造成局部汙染累積，敏感族群如有呼吸道症狀，建議減少戶外活動並配戴口罩，並持續留意最新空品更新資訊。火警原因將由消防局火調科進一步調查，相關監視紀錄或佐證資料也會同步蒐集釐清。

台南安南區城西二期掩埋場今晚再度傳出火警，大批消防人員趕抵灌救，火勢約晚間9點多熄滅，目前進入殘火處理。記者萬于甄／攝影
台南安南區城西二期掩埋場今晚再度傳出火警，大批消防人員趕抵灌救，火勢約晚間9點多熄滅，目前進入殘火處理。記者萬于甄／攝影
城西二期掩埋場燃燒區域為生活垃圾暫置區。記者萬于甄／攝影
城西二期掩埋場燃燒區域為生活垃圾暫置區。記者萬于甄／攝影
台南安南區城西二期掩埋場今晚再度傳出火警，大批消防人員趕抵灌救。記者萬于甄／攝影
台南安南區城西二期掩埋場今晚再度傳出火警，大批消防人員趕抵灌救。記者萬于甄／攝影
台南安南區城西二期掩埋場今晚再度傳出火警，大批消防人員趕抵灌救。記者萬于甄／攝影
台南安南區城西二期掩埋場今晚再度傳出火警，大批消防人員趕抵灌救。記者萬于甄／攝影
安南城西二期掩埋場今晚又傳出火警，且已是今年第3度發生火警，環保局長許仁澤趕往現場，針對城西掩埋場再度起火研判，恐是上次燃燒起火的延續，現場並無石棉瓦燃燒。記者萬于甄／攝影
安南城西二期掩埋場今晚又傳出火警，且已是今年第3度發生火警，環保局長許仁澤趕往現場，針對城西掩埋場再度起火研判，恐是上次燃燒起火的延續，現場並無石棉瓦燃燒。記者萬于甄／攝影

環保局

延伸閱讀

黃偉哲竹北行銷台南秋冬鮮果 推廣產地直送

AMD進駐沙崙 黃偉哲參訪研發中心：全面帶動AI產業鍊

台南烏樹林廢棄物火災燒6天還未滅 市府今起兩班制24小時趕工滅火

黃偉哲駁謠言：烏樹林火場無「石棉瓦」有害物 惡意造謠將提告

相關新聞

與前妻有糾紛…夜店大亨才開記者會澄清 3天後和女友遭設伏攻擊送醫

夜店大亨夏天倫日前開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，今傍晚傳出遭人設伏攻擊，與黃姓女友雙雙掛彩送醫，警方獲報已介入追查，確...

「夜店大亨」驚傳遭設伏！夏天倫、女友疑雙雙被砍傷 警追查中

夜店大亨夏天倫與女友今傍晚驚傳在台北市松山區一處遭持刀客設伏砍傷，救護人員獲報到場已將2人送醫治療，警方正介入追查中，詳...

一年燒3次！ 台南安南城西掩埋場再起火 環保局長趕赴現場曝原因

台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場大火尚未熄滅，安南城西二期掩埋場今晚又傳出火警，且已是今年第3度發生火警，市長黃偉哲、環保...

逮到了！「夜店大亨」夏天倫和女友遇襲送醫 1嫌重返現場遭警帶回

夜店大亨夏天倫與黃姓女友今傍晚在台北市松山區宏泰金融大樓運動後，準備從地下停車場駕車離開時，遭2名男子設伏攻擊，送醫治療...

蘆竹非法工廠大火濃煙壟罩桃園 環保局最高將開罰2000萬元

桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠今早上7時發生大火，煙柱一度高達數十公尺。桃園市環保局表示，經查該工廠廠是非法工廠，現...

台61西濱快道休旅車急撞工程車 車毀人重傷事故原因待查

台61線西濱快速道路雲林麥寮段今天下午近2時許發生事故，22歲張男駕駛休旅車，疑未注意前方工程車，從後方追撞，休旅車嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。