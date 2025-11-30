影／台南城西第二掩埋場20公尺高垃圾堆大火撲滅 怪手開挖灌救悶燒處

台南市後壁烏樹林暫置場大火燃燒第10天，消防局人員迄今仍在殘火處理，結果今天晚間7時許，安南區安清路三段往焚化爐旁的城西掩埋場也冒出大火，消防局於7時48分接獲報案，8時7分抵達現場，總計出動30車58人，無人機1台，8時10分出水搶救中，9時58分撲滅火勢。

消防局指出，緊急調派3台消防機器人前往支援灑水滅火，並持續增派支援，另通知環保局增援重機具支援；8時23分土城分隊回報，現場為城西第二掩埋場，垃圾堆約20公尺高，為生活廢棄垃圾，非山陀兒颱風堆置場。

8時51分，第六大隊回報，現場大約有6樓高，火場1、3面出水阻隔火勢；9時17分環保局指出，目前並無影響空品情形，將先不發細胞簡訊。消防局9時20分啟動循環式送水，環保局2怪手與1水車到達，火勢侷限，怪手開挖並灌救悶燒處，火場第1、3面各3條水線防護。

9時33分，增派2輛照明車，通知環保局與員警調閱監視器，不過轄區第三警分局表示現場並無監視器；9時48分，市長黃偉哲前往火場第三面勘災，9時55分，消防局火調科科長帶隊前往現場，救災人員持續射水，於9時58分撲滅火勢，目前殘火處理中，所幸無人傷亡。

環保局指出，9時44分已於環保局臉書、電視台跑馬燈傳達空氣品質警報，及通知跨局處與影響行政區公所，並請新聞處協助發布市府line帳號，根據環境部資訊推估受影響範圍為台南市安南區。

今天晚間7時許，安南區安清路三段往焚化爐旁的城西掩埋場冒出大火。記者袁志豪／翻攝