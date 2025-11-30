與前妻有糾紛…夜店大亨才開記者會澄清 3天後和女友遭設伏攻擊送醫

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

夜店大亨夏天倫日前開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，今傍晚傳出遭人設伏攻擊，與黃姓女友雙雙掛彩送醫，警方獲報已介入追查，確切案情待查。

台北市消防局，今晚6時16分獲報，松山區民生東路三段一棟大樓地下室有民眾受傷，救護人員到場時，發現年約43歲男子左手臂割傷、右手臂及眼部腫脹，年約33歲女子則眼部腫脹，皆意識清醒，送往台北馬偕醫院治療。

據悉，案發地宏泰金融大樓中有眾多商辦、健身房等，47歲夏天倫案發前帶著黃姓女友到大樓內運動，準備從地下停車場駕車離開時，突遭2名男子潑灑不明液體並持器械毆打。

警、消介入時，夏天倫及其女友眼睛腫痛，救護人員協助清洗後將其送醫治療，2人皆稱未能看清犯嫌樣貌，並表示近期未與人結怨，不知為何遭遇橫禍。

實際上，夏天倫與前妻離婚後仍有糾紛，因前妻上網發文指稱遭夏爭討1400萬元撫養費，夏11月27日才在律師陪同下開記者會澄清，指稱前妻在離婚後涉嫌竊盜紅包及保險箱，反指前妻將不當得利說是撫養費，並提及竊盜案部分雖不起訴，仍將提起再議。

警方目前正擴大調閱相關監視器畫面，清查犯嫌身分及行蹤，待兩名傷者狀況穩定後將進一步調查案情。

轄區松山分局警方介入調查中。記者李隆揆/攝影
